تفيد الأبحاث بإمكانية ازدياد الخطر بارتفاع ضغط الدم، مع التقدم في السن، لكن التمارين، خاصة النوع الهوائي مثل الجري الذي يرفع معدل ضربات القلب، يمكن أن يكون لها تأثير كبير على ضبط ضغط الدم بحسب الخبراء. ويعد انضباط ضغط الدم مؤشرا رائعا على الصحة العامة، ولكن إذا كان مرتفعا وليس تحت السيطرة، فقد يؤدي إلى مشاكل في القلب وعندما يكون منخفضا جدا، يمكن أن يسبب الدوار والإغماء، وفي أسوأ السيناريوهات يمكن أن يحرم الجسم مما يكفي من الأوكسجين للقيام بوظائفه، مما يؤدي إلى تلف القلب والدماغ.



تقول الصيدلانية الرئيسية في صيدلية ميدينو الرقمية جوليا غيريني: «إن انخفاض ضغط الدم مهم جدا لأنه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية. سيؤدي انخفاض ضغط الدم أيضا إلى تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وهي حالة يتم فيها دفع الدم على مدى فترة طويلة من الزمن، إلى جدران الشرايين، مما يتسبب في مشاكل صحية طويلة الأمد مثل أمراض القلب».



تفيد غيريني بأن أي نوع من تمارين القلب والأوعية الدموية، مثل الجري أو المشي أو ركوب الدراجات أو السباحة أو حتى القفز، سيساعد في تقليل ضغط الدم عن طريق زيادة مستويات الأكسجين في الدم وتقليل تصلب الأوعية الدموية، مما يسمح للدم بالتدفق بسهولة عبر الجسم.



ووجدت دراسة أجرتها الكلية الأميركية لأمراض القلب عام 2020 أن إجراء ماراثون (لأول جهاز ضبط الوقت) يجعل الشرايين «أصغر سنا» ويخفض ضغط الدم. وتقول غيريني: «أي نوع من النشاط البدني المنتظم سيجعل قلبك أقوى، وهذا يعني أن القلب يمكنه ضخ المزيد من الدم بجهد أقل، ونتيجة لذلك تقل القوة الواقعة على الشرايين، مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم».



وللحفاظ على ضغط دم صحي، يجب الاستمرار في ممارسة الرياضة بانتظام. وتضيف غيريني: «يستغرق الأمر من شهر إلى ثلاثة أشهر لممارسة التمارين الرياضية بانتظام حتى يكون لها تأثير على ضغط الدم لديك، وتستمر الفوائد فقط مادمت تستمر في ممارسة الرياضة». وبحسب غيري يمكن استخدام القراءات لمراقبة الاتجاهات العامة لضغط الدم حتى يتمكن الشخص من معرفة ما إذا كان هناك أي تحسن بعد الجري لبضعة أشهر.

المصدر: «لابف ساينس»