حقق مان سيتي الانجليزي فوزا مثيرا لكن غير مطمئن على ريال مدريد الإسباني 4-3 الثلاثاء على ملعب «الاتحاد» في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وتقام مباراة الاياب على ملعب «سانتياغو برنابيو» في العاصمة الإسبانية الأسبوع المقبل.



كان «السيتي» الطرف الأفضل معظم فترات المباراة ويستطيع الشعور بالندم لعدم تمكنه من اضافة المزيد من الأهداف كانت ستريحه ذهابا، لكن غوارديولا كان أكد قبل المباراة أن على فريقه الكفاح ذهابا وايابا لكي يتخطى ريال مدريد وهذا ما حصل بالفعل.



ولم تمض 93 ثانية حتى افتتح سيتي التسجيل بواسطة صانع ألعابه البلجيكي كيفن دي بروين، وهو أسرع هدف لـ «السيتي» في تاريخ مشاركاته في دوري الأبطال.



وسرعان ما أضاف سيتي الهدف الثاني بواسطة المهاجم جابرييل جيزوس (10)، والهدف هو الرابع للبرازيلي في 7 مباريات في دوري الأبطال هذا الموسم.



ثم نجح الفريق الملكي في تقليص الفارق عندما سدد بنزيمة لترتطم بالأرض ثم بالقائم ثم إلى الشباك (33).



وبدأ سيتي الشوط الثاني بقوة كما الأول، واثمر ضغط «السيتيزن» هدفا عندما رفع البرازيلي فرناندينيو ـ الذي حل بدلا من المدافع جون ستونز المصاب في الشوط الاول ـ كرة داخل المنطقة تابعها فيل فودن برأسه داخل الشباك من مسافة قصيرة (53).



بيد أن سيتي لم ينعم طويلا لأن البرازيلي فينيسيوس جونيور قام بمجهود فردي رائع مكنه من التسجيل في شباك الحارس ايدرسون مقلصا الفارق مجددا (55).



لكن سيتي أبى ألا أن يسجل هدفا آخر عندما سدد البرتغالي برناردو سيلفا كرة صاروخية من داخل المنطقة بيسراه وقف كورتوا متفرجا لها تعانق شباكه (74).



لكن الاثارة لم تنته لأن الحكم احتسب ركلة جزاء لصالح ريال مدريد اثر لمس الكرة من مدافع سيتي الإسباني ايميريك لابورت ترجمها بنزيمة على طريقة «بانينكا».



ورفع بنزيمة رصيده الى 14 هدفا هذا الموسم في دوري الأبطال لينتزع صدارة ترتيب الهدافين من الپولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، كما انه الهدف رقم 85 في 140 مباراة خاضها في دوري الأبطال.



ورفع بنزيمة رصيده هذا الموسم في مختلف المسابقات الى 41 هدفا في 41 مباراة، بينها 25 في الدوري المحلي.



وخاض بنزيمة مباراته الرقم 600 في صفوف ريال منذ انتقاله اليه قادما من ليون الفرنسي عام 2009 سجل خلالها 320 هدفا ونجح في 140 تمريرة حاسمة.



وقال بنزيمة «لقد كانت مباراة نصف نهائية رائعة بين فريقين رائعين، لم نستسلم، بدأوا المباراة بطريقة أفضل في الدقائق العشرين الاولى، لكننا نجحنا في العودة في كل مرة».



وعن الطريقة التي سددها فيها ركلة الجزاء رغم أهميتها، قال «إنها القوة المعنوية، برودة الأعصاب، الحراس يراقبون كيفية تسديدي لركلات الجزاء وكان من الطبيعي أن اقوم بإجراء تغيير على الطريقة».



ويسعى ريال مدريد الى بلوغ المباراة النهائية للمرة الـ 17 في تاريخه، علما انه صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب فيها (13 مرة)، في حين يريد «السيتي» التأهل الى المباراة النهائية للمرة الثانية بعد سقوطه في النهائي أمام مواطنه تشلسي 0-1 العام الماضي.