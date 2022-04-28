يستضيف فريق مان يونايتد على ملعبه أولد ترافورد نظيره تشلسي في افتتاح الجولة الـ 37 للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم. ويسعى «الشياطين الحمر» السادس برصيد 54 نقطة الى تحسين مركزهم والاقتراب أكثر من المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا البطولة الأهم الموسم المقبل، فيما يسعى تشلسي «المركز الثالث برصيد 65 نقطة) إلى زيادة غلته من النقاط، والاطمئنان على جاهزية «البلوز» قبل مواجهة نهائي كأس الاتحاد مع ليفربول 14 مايو المقبل.



وقد أعيدت جدولة المباراة بسبب وصول تشلسي إلى نهائي كأس الإمارات، وسيهدف رجال رالف رانغك إلى تحقيق النصر على فريق توماس توخيل في أولد ترافورد، ويأمل «الشياطين» تحقيق أقصى استفادة من عودة رافائيل فاران وسكوت مكتوميناي إلى يونايتد، بعد الغياب عن الفوز 3-2 على نورويتش الأسبوع الماضي، فيما لاتزال مشاركة إدينسون كافاني وفريد محل شك، ومن المتوقع غياب لوك شاو وبول بوغبا.



وبالنسبة للضيوف، غاب الثنائي المهم ماتيو كوفاسيتش وأنطونيو روديغر عن مباراة يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد وست هام يونايتد، بينما تم استبعاد أندرياس كريستنسن أيضا إثر تعرضه لإصابة خلال فترة الإحماء، ويستمر غياب الثنائي كالوم هدسون أودوي وبن تشيلويل.