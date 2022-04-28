اهتمت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح أمس الأربعاء بالانتصار المثير الذي حققه مان سيتي على حساب ريال مدريد بنتيجة 4-3 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



وعنونت صحيفة «مترو»: «جنون مانشستر.. إثارة وسقوط وألم في البطن في تقدم السيتي بلقاء ذهاب جنوني في نصف النهائي». أما صحيفة «ديلي تليغراف» فكتبت: «جنون مانشستر.. السيتي يتقدم في مباراة مثيرة لكن بنزيما يمنح الأمل للريال». بدورها، عنونت «ميرور»: «جنون.. السيتي يحصل على أفضلية طفيفة لمباراة الإياب بعد مباراة جنونية وبانينكا لبنزيما.. احضروا البيرنابيو». كما عنونت «التايمز»: «مثير.. السيتي والريال يقدمان ملحمة من 7 أهداف وهذا فقط الشوط الأول». من جانبها، كتبت «ديلي ستار»: «جنون الاتحاد.. أولاد بيب يخطفون التقدم في ملحمة من 7 أهداف». وأخيرا عنونت «ديلي إكسبريس»: «مباراة كلاسيكية حقيقة.