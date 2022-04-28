أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عدم رضاه عن الهزيمة من مانشستر سيتي، وقال «لقد بدأنا المباراة بشكل سيئ للغاية، واستقبلنا هدفين، لكننا أظهرنا قدرة كبيرة على رد الفعل ونافسنا حتى النهاية، كان يجب أن ندافع بشكل أفضل، وتهيأت لنا العديد من الفرص. في مباراة الإياب يجب الدفاع بشكل أفضل لأنه أمر مهم للغاية».



وأكد أنشيلوتي أن هزيمة «الملكي» ليست بطعم النصر، بل «هي هزيمة تبقينا على قيد الحياة للمباراة الثانية في برنابيو»، متابعا: شعرت بالقليل من الإحباط في الشوط الأول، حيث سجلوا هدفين كان من الممكن تفاديهما بقليل من الاهتمام، ولدينا فرصة كبيرة في الإياب.