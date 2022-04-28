أشاد بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بالمستوى المميز الذي قدمه فريقه بعد الفوز على ريال مدريد، وقال: «كانت مباراة رائعة للفريقين، قدمنا العديد من الأمور الجيدة، ولسوء الحظ استقبلت شباكنا الأهداف ولم نتمكن من تسجيل المزيد، لكن هذه مواجهة من مباراتين وأمامنا مواجهة أخرى بعد أسبوع»، مضيفا: قدمنا مباراة مذهلة أمام فريق لا يصدق، في اللحظات التي استفاقوا خلالها وعادوا إلى المباراة في الشوط الأول، كان بسبب التوتر الذي عانينا منه في بناء اللعب.



وذكر غوارديولا أنه لا يمكنه طلب المزيد بالنظر إلى ما قدمه الفريق. طالبت اللاعبين بالراحة، مباراة ليدز هي الأهم الآن، وبعدها سنذهب إلى مدريد من أجل الفوز، وتهانينا لكارلو أنشيلوتي وفريقه، انهم جيدون للغاية.