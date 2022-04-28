يجمع المربع الذهبي لمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي «كونفرنس ليغ» لكرة القدم، الثالثة من حيث الأهمية على الصعيد الأوروبي، ليستر سيتي الإنجليزي مع روما الإيطالي أبرز المرشحين لرفع الكأس مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، وفينورد روتردام الهولندي مع مرسيليا الفرنسي الساعي إلى لقب أوروبي أول بعد نحو 30 عاما. وكلل ليستر مشاركته الأولى في المسابقة الجديدة بعد خروجه من دور المجموعات لمسابقة «يوروبا ليغ»، بوصوله إلى نصف النهائي، وبعد خمسة أعوام من الإقصاء من دور ربع النهائي لدوري الأبطال أمام أتلتيكو مدريد الاسباني. ورغم أن نادي روما وصل إلى نصف نهائي دوري الأبطال قبل أربعة أعوام، فإن مشواره في «كونفرنس ليغ» هذا الموسم كان مبهرا من حيث الدعم الجماهيري إذ واكبه 65 ألف متفرج في الملعب الأولمبي خلال الفوز على بودو غليمت النرويجي برباعية نظيفة إيابا ليقلب تأخره 1-2 ذهابا. وبإمكان جوزيه مورينيو مدرب روما أن يدون اسمه في كتاب الكرة المستديرة في حال نجح في إضافة كأس المسابقة الجديدة إلى سجله بعدما سبق له أن توج بلقب دوري الأبطال مرتين وكأس الاتحاد الأوروبي.