تبدو أبواب نهائي ألماني النكهة في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» لكرة القدم مشرعة على كل الاحتمالات، وذلك عندما يستقبل لايبزيغ الألماني ضيفه غلاسكو رينجرز الاسكتلندي، فيما يحل مواطنه أينتراخت فرانكفورت ضيفا على وست هام الإنجليزي اليوم في ذهاب الدور نصف النهائي.



يأمل لايبزيغ أن يحقق نتيجة مماثلة لتلك التي حققها عندما واجه فريقا اسكتلنديا للمرة الأخيرة، وكان ذلك أمام سلتيك في موسم 2018-2019 في دور المجموعات لمسابقة «يوروبا ليغ» حين فاز على أرضه 2-0 ذهابا ثم خسر 1-2 ذهابا.



ورغم أن رينجرز سيخوض اللقاء من دون مهاجمه الكولومبي ألفريدو موريلوس المصاب، يدرك مدرب لايبزيغ دومينيكو تيديسكو جيدا قدرات فريق المدرب الهولندي جيوفاني فان برونكهورست.



على الجهة الأخرى، يعود أبرز انتصار أوروبي لفريق وست هام أمام ناد ألماني إلى عام 1965 في نهائي كأس الكؤوس الأوروبية وذلك عندما فاز على ميونيخ 1860 بنتيجة 2-0 على ملعب ويمبلي الشهير.



وفي حال أراد فريق «الهامرز» (المطارق) إضافة كأس أوروبية جديدة إلى سجله، فعليه ربما أن يتخطى ناديين ألمانيين، بداية فرانكفورت وثم المرشح لبلوغ المباراة النهائية لايبزيغ.



وشجع المدرب الاسكتلندي ديفيد مويس فريقه وست هام قائلا: «لسنا مرشحين، ولكن أريد أن يفكر اللاعبون على أنهم كذلك».



ويعتمد فرانكفورت على سجله الناجح، حيث تشير الأرقام إلى عدم خسارته سوى مباراتين من العشر الأخيرة خارج ملعبه، في حين لم يذق طعم الخسارة في خمس من مبارياته الأوروبية في «يوروبا ليغ» في عقر دار منافسيه هذا الموسم.