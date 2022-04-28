محمد الجلاهمة



نفذ قطاع العمليات والمرور حملة كبيرة في منطقة جليب الشيوخ استمرت لنحو 4 ساعات وشملت عددا كبيرا من أرجاء المحافظة. وقال مصدر امني ان الحملة استهدفت على وجه الخصوص مخالفات الصعود على الرصيف وعرقلة السير والوقوف صف ثان.



الى ذلك، قال بيان صادر عن وزارة الداخلية انه تم تحرير 189 مخالفة وقوف على الرصيف المبلط والوقوف في الأماكن غير المخصصة للمركبات وتم سحب 42 لوحة مركبة مخالفة.



على صعيد آخر، قام رجال المرور بحملة على بعض الطرقات استهدفت الدراجات النارية المخصصة لتوصيل طلبات المنازل، وذلك للتأكد من الاشتراطات الوقائية وحيازة رخصة سوق، وتم مخالفة دراجات تسير على طرق «سريعة» منعت الداخلية السير فيها من قبل عمال توصيل الطلبات.