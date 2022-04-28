احتفى البنك الأهلي المتحد بالذكرى السنوية ليوم «الأرض العالمي» والذي يصادف 22 أبريل من كل عام بتوزيع شتلات المورينغا على موظفيه في رسالة لإظهار التزام البنك بتشجيع حماية البيئة.



وتعليقا على هذه المناسبة، قالت رئيس إدارة المسؤولية المجتمعية والإعلام الاجتماعي بالبنك الأهلي المتحد فاتن التميمي: نشكر مزرعة الغانم للمورينغا التي بادرت بإهدائنا الشتلات التي قمنا بتوزيعها على الموظفين، ونؤكد أن البنك من خلال مشاركته في كل الفعاليات والمبادرات البيئية إنما يؤكد التزامه بمسؤوليته المجتمعية نحو إفادة المجتمع، ولا شك أن القضية البيئية تعد من أهم الأولويات والمسؤوليات التي نسعى في البنك الأهلي المتحد إلى تسخير مواردنا لخدمتها، ومن هذا المنطلق يعد اهتمامنا بإحياء ذكرى يوم الأرض محاولة حثيثة منا لتوعية أفراد المجتمع وجذب انتباههم للقضايا البيئية التي تشكل تهديدا للتنوع البيولوجي والطبيعة.



وأضافت التميمي: إن البنك الأهلي المتحد يحرص دائما على دعم إجراءات الاستدامة البيئية والسياسات صديقة البيئة من خلال الاهتمام بالمبادرات البيئية والعمل على تعزيز ثقافة حماية البيئة وتشجيع إعادة التدوير وتقليل النفايات المضرة بالبيئة، وحماية المناخ الذي يعيشه سكان الكرة الأرضية، ومواصلة إلقاء الضوء على القضايا التي تواجه البيئة، وحث المجتمع على العيش بطريقة أكثر استدامة، وهو ما يتفق مع رؤية البنك بصفته مؤسسة مالية تعمل وفقا لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) العالمية.