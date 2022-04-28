تعلن شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية «فيوتشر كيد» عن استعدادها لمشاركة الأطفال فرحة عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال استقبالهم وذويهم في كل فروعها التي تغطي جميع مناطق الكويت، لتقديم برامج ترفيهية متنوعة أيام العيد من تاريخ 2 حتى 6 مايو.



وجدير بالذكر ان «طفل المستقبل» لديها فروع في معظم المناطق مثل فرع سوق السالمية سيتي سنتر، ومنتجع سليل بالجهراء، وسوق شرق، ومجمع البيرق بالعقيلة، وفرع أجيال بالفحيحيل، وجمعية مول كيفان، وجمعية اليرموك، ومجمع فود سيركل بمشرف، ووكالة كاسبر سكير سكول بمجمع الليوان بالعقيلة، وديسكفري بمجمع اوتاد بالجهراء، ومجمع أوتاد في خيطان، ومجمع دوم بمنطقة أبو حليفة.



كما تهدي «طفل المستقبل» أطيب التهاني بحلول عيد الفطر المبارك وترحب باستقبال الأطفال، حيث البرامج الشيقة والفعاليات المتميزة وتقديم العديد من الجوائز والهدايا والمفاجآت السارة مع عروض الشخصيات الكارتونية المحببة للأطفال لإضفاء البهجة والفرحة.