حنان عبدالمعبود



تقدم «إيكيا» وبفخر كتاب «نحن وكوكبنا: هكذا نحيا»، تم إنتاجه بالتعاون مع دار النشر PHAIDON وهو عبارة عن دراسة وتحليل لواحدة من أحد أكبر التحديات التي يواجهها الجيل الحاضر: العيش وفق أسلوب الاستدامة، ويتناول الكتاب أسلوب الحياة داخل المنزل، من خلال إثني عشر شخصا، تم اختيارهم من مختلف أنحاء العالم من المكسيك إلى موسكو ومن بالي إلى بيروت وهم من الناس العاديين، نشطاء وفنانون ورياضيون ومزارعون، وكذلك عائلات شابة ويسلط الضوء على الأشياء الصغيرة التي يستطيع أي شخص القيام بها ليجعل عالمنا أفضل ولو قليلا. في شرحها عن الكتاب تقول مديرة قسم التواصل في إيكيا، تينا بيترسون ليند: إنها دراسة ملهمة عن المنزل، باعتباره أهم مكان على وجه الأرض، وعن كيف بإمكان كل فرد منا، وبخطوات بسيطة جدا، أن يجعل العالم مكانا أفضل. منذ الخمسينيات من القرن الماضي، تواظب إيكيا على القيام بزيارات منزلية في جميع أنحاء العالم، للتعرف عن كثب على أسلوب المعيشة الذي يتبعه الناس في حياتهم اليومية داخل منازلهم، ولمعرفة كيف بالإمكان تحسين نوعية هذه الحياة. كل ما تتعلمه ايكيا من هذه الزيارات ينعكس في منتجاتها المطورة والحديثة، كما أنه وبفضل هذه الزيارات المنزلية استوحت ايكيا فكرة ابتكار كتاب «نحن وكوكبنا» الذي يقدم دراسة حالة اثني عشر فردا وعائلة من مختلف أنحاء العالم، ويعرض بعض منتجات ايكيا المميزة والفريدة التي صممت وفقا لهذا النهج على مدى السبعين عاما الماضية.



بمناسبة إطلاق كتاب «نحن وكوكبنا» دعت إيكيا عددا من ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية وناشطين بيئيين لممارسة رياضة المشي بعد الإفطار في ممشى العاصمة مول، حيث افتتحت ايكيا صالتها الجديدة، «عندما يحدث التغيير»، وهو عنوان الحملة التي تنظمها كجزء من نشاط أكبر يهدف إلى تسليط الضوء على أجندة ايكيا الخاصة بالاستدامة وخطط عملها لتوفير حياة أكثر صحة واستدامة للعديد من الناس.



في هذا الخصوص، قال مدير معرض ايكيا العاصمة، طارق العنزي: نريد بناء الثقة حول كيف تتعامل إيكيا مع مبدأ الاستدامة. الهدف من كتاب «نحن وكوكبنا» وحملة «عندما يحدث التغيير» أن نوضح كيف يمكن للعمل الجماعي أن يؤدي إلى إحداث تغييرات كثيرة، ممكن أن تكون صغيرة لكن لها تأثير كبير، فالأولوية تبقى للعيش بطريقة صحية أكثر، ووفق مبدأ الاستدامة، ونريد أن نقوي الرغبة عند الناس في أن يقوموا بأشياء صغيرة ولكن ممكن أن تحدث فرقا إيجابيا كبيرا، مثل تشجيعهم على التنزه سيرا على الأقدام كل يوم. وأكثر ما تطمح إليه ايكيا هو أن تسهم في جعل حياة الناس والكوكب أفضل، كما تطمح في أن تكون بحلول العام 2030، مصدر عون وإلهام لأكبر عدد من الناس لكي يتبعوا أسلوب حياة يومية أفضل، يراعي مبدأ الاستدامة والحفاظ على البيئة. وإستراتيجية «ايكيا» الناس والكوكب في حال أفضل عام 2030 عبارة عن أجندة عمل لجميع العاملين في ايكيا.



ولأن العيش وفق مبدأ الاستدامة يجب ألا يكون مكلفا، تسعى ايكيا إلى ان توفر كل ما يلزم وبأسعار معقولة لمساعدة الجميع في الحصول على حياة أكثر استدامة داخل منازلهم، فعلى مدى السبعين عاما الماضية واصلت ايكيا تطوير منتجات يحبها الجميع، وفي الوقت نفسه سعرها معقول. أثاث منزلي وسلع متعددة الوظائف وتوفر الكثير من الحلول المنزلية الجميلة بنوعية جيدة تدوم طويلا، وفي الوقت نفسه بأسعار معقولة، ومصنوعة من مواد صديقة للبيئة والناس والكوكب.



في هذا الخصوص، تقول مديرة الاستدامة في «ايكيا» السويد، لينا جولي: نعمل في ايكيا على تطوير وتقديم المنتجات والخدمات وحلول التأثيث المنزلي لإلهام الناس وتمكينهم من عيش حياة أكثر صحة واستدامة داخل منازلهم. يركز عملنا على خمسة مجالات، يكون فيها لمنتجات ايكيا وخدماتها تأثير إيجابي مباشر على صحة الناس، وقدرتهم على تقليل بصمتهم البيئية، وذلك من خلال منتجات ايكيا التي تساعدهم في تقليل استهلاكهم للطاقة والهواء، والماء والغذاء، وتساعدهم أيضا في وقف الهدر وبالتالي التقليل من النفايات.