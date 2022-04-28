أسامة أبوالسعود



زف رئيس اتحاد عمال البترول محمد مشعان العتيبي البشرى للعاملين بالقطاع النفطي باعتماد الرؤساء التنفيذيين بمؤسسة البترول آلية بيع الإجازات للعاملين بالقطاع، والتنفيذ أول يوليو المقبل.



وقال العتيبي في تصريح صحافي: «لله الحمد تم أمس اجتماع الرؤساء التنفيذيين وتم اعتماد مطالباتنا بخصوص بيع الإجازات، وجاءت الموافقة على التالي: تحديد التقييم بحد أدنى جيد منخفض، تحديد الحد الأدنى 30 يوما، واعتبار الشهر 26 يوما».



ووجه العتيبي كل الشكر الى رئيس مؤسسة البترول الشيخ نواف سعود الصباح لتعاونه مع قضايا العمال وتحقيق مطالبهم وسياسته بالاستماع للجميع، مضيفا أن التطبيق سيبدأ بعد اعتماد مجلس الإدارة بإذن الله بتاريخ 1/7/2022.