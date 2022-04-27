رشق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالطماطم لكنه لم يصب، وذلك في جولة ميدانية في سوق قرب باريس هي الأولى له منذ فوزه بولاية رئاسية جديدة، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.



وفيما كان الرئيس يتبادل أطراف الحديث مع مارة في وسط سوق سيرجي-بونتواز في الضاحية الشمالية الغربية لباريس، أطلقت باتجاهه طماطم كرزية لم تصبه.



وعمد عناصر الأمن الذين كانوا يتولون حراسة الرئيس إلى فتح «مظلة» لحمايته ومرافقته إلى المنطقة المغلقة في السوق.



ونفى مقربون من ماكرون أن تكون الطماطم قد أصابت الرئيس، موضحين أن المظلة فتحت بسبب التوتر الذي أصاب الحشود.



والجولة الميدانية هي الأولى لماكرون منذ فوزه بولاية رئاسية ثانية، وهي جرت عموما في أجواء هادئة، ووفق فرانس برس فإن التوتر كان على صلة باندفاع الحشود للاقتراب منه.