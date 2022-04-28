رحبت الكويت بالقرار «الفريد من نوعه» الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي ينص على إجراء مناقشة في الجمعية العامة خلال 10 أيام من قيام إحدى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي باستخدام حق النقض (فيتو) ضد أي مشروع قرار.



وجاء هذا الموقف في كلمة ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة لوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض بدر المنيخ أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وتوجه المنيخ في البداية بالشكر على عقد هذه الجلسة المهمة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول المبادرة المبتكرة الذي شهدت ولادتها قبل ما يقارب ثلاث سنوات وتمت ترجمتها اليوم إلى قرار للجمعية العامة.



وأكد أن الكويت ترحب باعتماد هذا القرار مشيرا إلى أنه يغتنم هذه المناسبة ليعرب عن تقديره لمندوب ليختنشتاين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير كريستيان ويناويسر وفريقه على القيادة التي أظهروها في هذه المبادرة وصولا إلى اعتماد هذا القرار رسميا. وشدد على أن الكويت كانت من الدول الداعمة لهذه المبادرة منذ الأساس وكانت ضمن المجموعة المحورية لها وتبنت القرار إيمانا منها بالإضافة الجوهرية على عمل الجمعية العامة.



واعتبر أن «الكويت وكدولة من المنطقة العربية هذه المنطقة التي عانت قضاياها المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن كثيرا ولعقود من استخدام الفيتو وكدولة كانت عضوا في مجلس الأمن خلال عامي 2018 و2019 وهي فترة شهدت استخدام الفيتو 9 مرات على 6 مشاريع قرارات من قبل 3 دول دائمة العضوية فإننا ندرك تماما تداعيات وآثار استخدام الفيتو». وأضاف «إننا على قناعة بأن هذا القرار سيعزز من دور الجمعية العامة ويمكنها وسيسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة في العلاقة بين اثنين من أهم أجهزة الأمم المتحدة وهما الجمعية العامة ومجلس الأمن».