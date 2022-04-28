أسامة أبو السعود



في أجواء إيمانية أدى جموع المصلين صلاة القيام في ليلة 26 رمضان في مختلف مساجد البلاد، ففي مسجد الراشد في العديلية أمّ المصلين في تلك الليلة في الركعات الأربع الأولى القارئ محمد العديني، بينما أمّ المصلين في الركعات الأربع الأخيرة القارئ نعمة حسان الذي ألهب قلوب المصلين بصوته الشجي بقراءة سورة يوسف ودعائه المتميز.



وفي مسجد بلال بن رباح أمّ المصلين في تلك الليلة في الركعات الأربع الأولى القارئ أحمد النفيس، بينما أمّ المصلين في الركعات الأربع الأخيرة القارئ وديع اليمني. واستمرت اللجنة التنظيمية في توفير جميع الأجواء المتميزة وقوفا على راحة ضيوف الرحمن في تلك الليالي المباركة.



وفي مسجد الزبن بمنطقة الفنيطيس التابع لادارة مبارك الكبير ادى جموع المصلين صلاة القيام في تلك الليلة المباركة حيث ام المصلين د.محمد نجم المغربي من المغرب.



وفي تصريحات خاصة لـ«الأنباء» اكد مدير ادارة مساجد مبارك الكبير د.نايف العجمي ان الادارة اتخذت كافة الاستعدادات قبل بداية شهر رمضان المبارك للوقوف على راحة جموع المصلين والمتهجدين بمختلف مساجد المحافظة. وأوضح انه تم تخصيص 3 مراكز رمضانية واستقطاب مجموعة من القراء المتميزين من الاردن والسعودية وعمان والمغرب حيث قاموا بالصلاة في مختلف مساجد الادارة في صلاتي التراويح والقيام. وعن الاستعدادات لليلة 27 رمضان اكد العجمي ان هناك استعدادات كبيرة لتلك الليلة المباركة مشيدا بجهود رجال الداخلية وجميع الجهات المشاركة لتوفير اجواء الامن والطمأنينة لجموع المصلين.



من جهته، قال مدير إدارة مساجد محافظة الجهراء في وزارة الأوقاف م.إبراهيم العنزي، إن إدارة مساجد محافظة الجهراء تبذل جهودا كبيرة لاستقبال الجموع الغفيرة من المصلين في ليلة (27) من رمضان،