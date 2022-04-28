لحق ميامي هيت ببوسطن سلتيكس إلى نصف نهائي «بلاي أوف» المنطقة الشرقية في الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة، بعدما حسم سلسلة مواجهاته (4-1) أمام أتلانتا هوكس بفوزه عليه 97-94.



وفي غياب القائد جيمي باتلر وكايل لوري بسبب الإصابة، لم يواجه فريق هيت أي مشكلة في حسم الصراع على التأهل، معتمدين على مزاياهم المعتادة من مجهود جماعي وقدرة تنافسية متواصلة، إضافة إلى تفوق هجومي ودفاعي متماسك.



ومنح مدرب ميامي إريك سبولسترا لاعبه فيكتور أولاديبو أول مشاركة له في الأدوار الإقصائية، وذلك بعد عودته في مارس الماضي كم إصابة أبعدته عن الملاعب 11 شهرا.



وعليه، أحرز أولاديبو البالغ 29 عاما 23 نقطة إلى جانب بام أديبايو الذي أنهى المباراة مع 20 نقطة و11 متابعة.



ويمثل هذا الفوز عودة خيالية لأولاديبو الذي تضررت مسيرته بسبب الإصابات والعمليات الجراحية على مدى السنوات الثلاث الماضية.