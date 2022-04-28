مفرح الشمري



وسط أجواء عابقة بمعاني الشهر الفضيل، سافرت «أكاديمية لوياك للفنون - لابا»، بمحبي الفن والموسيقى عبر الذاكرة العربية والتراث الثقافي والموسيقي، حيث أحيت على مدى أيام متتالية، أمسيات وفعاليات رمضانية، احتضنها مسرح الأكاديمية في المدرسة القبلية، تحت عنوان «ليالي رمضان». فمن المدائح النبوية والأناشيد الدينية مع فرقة «ابن عربي» في 13 و14 من أبريل 2022 إلى ليالي الموشحات الأندلسية والقدود الحلبية في 10 و17 من إبريل2022، أضف إلى ليالي الفن التشكيلي، حيث سرح الجمهور العريض في خياله، تاركا للفن العربي الأصيل أن يختلج المشاعر والوجدان ويجدد قيم المحبة ويحيي الأمل في النفوس.



وبعد انقطاع فرضته جائحة كوفيد - 19، عادت فرقة «ابن عربي» لإحياء أمسياتها، فكانت الكويت وجهتها الأولى، حيث قدمت خصيصا من المغرب العربي لتضفي على ليالي «لابا» سحرا وجمالا من خلال ليالي أناشيد دينية، لامست الروح والقلب وجسدت محبة الله بأبهى تجلياتها. فعلى مدى ليلتين متتاليتين، غص مسرح «لابا» بمحبي المدائح النبوية الذين تفاعلوا مع الأناشيد بشغف وحماس، فكان أن عانقت الموسيقى أرواحهم، وسط أجواء رائعة مليئة بالدفء والإيمان.



الفرقة التي سبق وأحيت أمسيات استضافتها أكاديمية «لابا» على مسرح الشهيد قبل جائحة كورونا، أبدعت في «ليالي رمضان»، حيث أنشدت أشهر المدائح والقصائد العربية المعروفة، أضف إلى شعر جديد خصصته كإهداء للأكاديمية. وقد تميزت الأمسيتان بمبادرة مؤسس الفرقة د. أحمد الخليع إلى شرح القصيدة الدينية بمعانيها وتاريخها ومنشدها وكاتبها من الشعراء القدماء، حرصا منه على رفع الوعي حول تاريخ المدائح والإنشاد الديني، بطريقة تعريفية مبسطة.



وفي تصريحه، أعرب مؤسس فرقة «ابن عربي» د.أحمد الخليع عن سعادته الكبيرة بـ «العودة إلى الكويت الشقيقة من خلال أكاديمية «لابا» برئاسة فارعة السقاف، والتي تدعو إلى كل ما هو جميل من محبة وتآخ وسلام». وقال: «سعيدون جدا بإحياء أمسيتين من أرقى الأمسيات الرمضانية بعد فراق دام أكثر من عامين بسبب الجائحة. وقد كان لنا الشرف أن نغني وننشد أحدث أعمالنا على الإطلاق، ولأول مرة على مسرح المدرسة القبلية، أعرق مدارس الكويت، بلد الثقافة والعروبة».



وتابع: «من هذه الأعمال قصيدة «الفياشية» المشهورة في العالم العربي، والتي تغنى بها العديد من المنشدين المغاربة والمشارقة، لكننا قدمناها على طريقتنا، بصورة ولحن جديد. ولأول مرة على خشبة مسرح «لابا»، أنشدنا قصيدة «جمع الله شتاتي»، «بح بالغرام» للنبي الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي عرفت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الجائحة، أضف إلى قصيدة «هاج شوق العبد»، للنبي الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك. كما قدمنا أشهر قصائدنا المعروفة كرائعة السيدة رابعة العدوية «أحبك حبين» وقصيدة «سلبت ليلى»، «عرفت الهوى»، «رضي المتيم»، «أقبل البدر علينا» ورائعة سلطان العاشقين (مولانا عمر ابن الفارض) «هو الحب».



وإذ أكد أنها «لن تكون المرة الأخيرة لأمسياتهم في الكويت»، أشاد ابن عربي بـ «تفاعل الجمهور الكويتي الذواق، السميع، المحب لفرقة ابن عربي، حيث كان مستمعا رائعا، منصتا ومتمعنا في الأبيات، عشنا معه سويعات ارتقت فيها أرواحنا إلى عالم الملكوت. لقد كانت حفلة بمعان روحية وعرفانية كبيرة، ونتطلع إلى المزيد مستقبلا».



أمسية رمضانية أشبه بالخيال



وتعقيبا على ليالي المدائح النبوية، توجهت إحدى الحضور بالشكر لمؤسسة لوياك وأكاديمية «لابا» والسيدة فارعة السقاف على «هذه الفرصة الرائعة التي حظينا بها في الكويت»، قائلة: «كانت أمسية أكثر من رائعة مع فرقة ابن عربي. فقد استمتعنا كثيرا بالقصائد العربية والمدائح النبوية الجميلة، وكانت أمسية أشبه بالخيال».



من جهته، أبدى «عبدالله الخليع» منشد فرقة «ابن عربي» فرحته الكبيرة بتقديم فرقة ابن عربي «أول أمسية فنية في الكويت بعد الجائحة التي جثمت على قلوب العالم وألزمت الناس منازلهم، من أمثال الشاعر الأندلسي أبي الحسن علي الششتري، والشاعر المصري عمر بن الفارض، والمغربي أبي عبدالله محمد الحراق، والأفغاني جلال الدين الرومي، مولانا سعدي الشيرازي، والسيدة رابعة العدوية، ومحيي الدين بن عربي، وأسماء إن دلت على شيء، فإنما تدل على أن المدح النبوي وتعابيره التي توصل المرء إلى الله، عن طريق الحب والسلم والأمن الروحي».



ووصف الجمهور الكويتي بـ «الرائع وبأشخاص مشتاقين لسماع هذا النوع من المدائح النبوية والقصائد العربية خاصة في ليالى رمضان الروحانية، والدليل أنه بعد الأمسيتين توافدت الناس إلينا لتسأل عن معنى الكلمات، بينهم مطلعون على كثير من هذه المفاهيم، وختم الخليع مقدما الشكر لأكاديمية «لابا» ومؤسسة «لوياك» على «حسن الاستضافة وعلى هذه الأمسيات التي أتاحت لنا العودة إلى المسرح لأول مرة بعد عرض مهرجان فاس للثقافة الصوفية قبل جائحة كورونا».



وكان تخللت «ليالي رمضان» أمسيات أحيتها فرقة «لابا»، حيث انطلقت بليالي موشحات أندلسية، فكان ذواقو الفن والموسيقى على الموعد وبأعداد كبيرة فاقت التوقعات. وعلى نغم العود للعازف هشام الحلاق ووقع الطبلة وإيقاع سعيد عرفة وألحان المزمار للعازف أحمد الشرباصي، كانت جولة مع الكلمة واللحن على أجمل القصائد العربية، حيث تعرف الجمهور على الموروث الموسيقي العربي للمنطقة، وسط أجواء فنية رائعة. كما أحيت فرقة «لابا» ليالي القدود الحلبية، فأبحرت بعشاق الفن السوري الأصيل، إلى عالم من التراث الإنساني العالمي، حيث تختلط الموشحات الأندلسية والأعجمية بالأغاني الشعبية، بطبقات وقدرات صوتية عالية متميزة.



أما ليالي الفن التشكيلي فقد شكلت فرصة لتعزيز الروابط العائلية والتعبير عما يحمله الشهر الفضيل من أواصر المحبة والتسامح، حيث أتاحت للكبار والصغار رسم لوحات من وحي رمضان ومعانيه الروحية السامية.