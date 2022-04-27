أعلن رجل الاعمال عبد الله الشاهين انه تقدم مساء الاربعاء بطلب ترشحه لمنصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم كمرشح مستقل مصحوبا بتزكية عدد ثلاثة عشر نادياً رياضياً من أعضاء الاتحاد.



وقال الشاهين في بيان صحافي :" أدعو الله التوفيق والسداد لكل المترشحين إلى انتخابات باقي المناصب الأخرى وإلى عضوية مجلس الإدارة الجديد.. وانتهز هذه الفرصة لكي اتقدم بالشكر إلى الأندية الرياضية ومجالس ادارتها التي اعطتني تزكيتها وفاءً بعهدهم والتزاماً بكلمتهم بمنحي ثقتهم لشغل هذا المنصب في انتخابات تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المحدد لها الجمعة 20 مايو وكلي أمل بأن أحوز على ثقة كافة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد وهو ما يضع على عاتقي مسؤولية جسيمة لكي أكون عند حسن ظن الجميع".





وأختتم الشاهين قائلا:" الوعد انه مع استمرار مثل هذا التعاون والتكاتف سيكون بمقدورنا تحقيق نهضة كروية حديثة وفعالة تصبح مصدراً للفخر والالهام.. وأوكد على أن خدمة الكويت شرف لأي شخص من أي موقع".