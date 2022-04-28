محمد الجلاهمة -سعود عبد العزيز

تاكيداً لما اشارت اليه « الأنباء » قبل عدة ساعات على موقعها الالكتروني، اعلنت الإدارة العامة للجمارك انه تم توجيه ضربة الى مافيا وتجار الخمور قبل عيد الفطر المبارك بإحباط ضخ خمور تصل قيمتها السوقية الى نحو مليون دينار إلى داخل البلاد، حيث تمكن رجال الإدارة العامة للجمارك من إحباط دخول شحنة خمور إلى البلاد عن طريق ميناء الشويخ.



وفي التفاصيل فإن رجال جمارك ميناء الشويخ تمكنوا من إحباط تهريب كمية كبيرة من الخمور المستوردة داخل حاوية قادمة من دولة خليجية .



وعلى الفور توجه مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان عبدالعزيز الفهد إلى ميناء الشويخ للإشراف على عملية الضبط ولتوجيه الشكر إلى أبنائه واخوانه رجال «الجمارك» على يقظتهم وانتباههم ووقوفهم سدا منيعا أمام محاولات تهريب الممنوعات بأنواعها.



هذا،وقدرت قيمة الخمور السوقية بـ مليون دينار.



وفي التفاصيل ايضا فإن مفتشا في جمرك الشويخ اشتبه في حاوية واردة من دولة خليجية ، لتتم الاستعانة بأجهزة التفتيش المتقدمة والمتواجدة داخل الميناء، والتي أعطت إشارات دعت رجال الجمارك لإعادة التدقيق على محتويات الحاوية، وتبين أن المحتويات الظاهرية عبارة عن اوان منزلية ،وبالتدقيق اكثر تبين إخفاء خمور، وبحصر المضبوطات تبين ان الإجمالي يبلغ 14000 زجاجة.



هذا،وثمن الفهد ، يقظة رجال جمارك الموانئ الشمالية وبقية اخوانهم في بقية المنافذ الجمركية، مؤكدا أن وقوفهم حيال محاولات التهريب المختلفة ينطلق من إحساسهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم وتطبيقا للتعليمات والتوجيهات الصادرة من الإدارة العامة للجمارك ومساهمتهم في المحافظة على أمن البلد وحماية المجتمع وأفراده من هذه السموم والآفات الضارة والمدمرة.