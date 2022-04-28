بموجب الاقتراح فإن مواطني البلدين لن يحتاجوا للتأشيرة عند السفر في زيارات قصيرة تجارية أو سياحية أو عائلية



أسامة دياب

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى الكويت وقطر د.كريستين تودور ، أن الكويتيين والقطريين لا يزالون بحاجة إلى التقدم بطلب تأشيرة للسفر إلى منطقة الشنغن.

وأضاف في تصريح صحافي، "أنه قبل أيام من الاعلان الرسمي من المفوضية الأوروبية عن اقتراح رفع متطلبات التأشيرة لمواطني الكويت وقطر نُشِرت بعض المعلومات المضللة في وسائل التواصل الاجتماعي والتي تشير الى أن المواطنين الكويتيين والقطريين لم يعودوا يحتاجون لتأشيرة للسفر الى منطقة الشنغن إلا أنه من المهم أن ندرك أنه وبينما المقترح يعتبر إقرار مهم بشراكتنا القوية مع الكويت وقطر، فهو يعد خطوة أولى ضمن عملية تشريعية متعددة المراحل والتي سوف ينتج عنها في نهاية المطاف اتفاقية للسفر بدون تأشيرة ولكن الى أن نصل الى هذا الإنجاز النهائي ، ما يزال الكويتيون والقطريون بحاجة الى التقدم بطلب تأشيرة للسفر الى منطقة الشنغن ".

وقال السفير تودور: بعد تقييم المعايير المنصوص عليها ضمن قواعد الاتحاد الاوروبي المتعلقة بمتطلبات التأشيرة، توصلت المفوضية الى نتيجة مفادها أن الكويت وقطر لا تشكلان أي خطر يذكر فيما يتعلق بالهجرة كما أنهما يعززان التعاون مع الاتحاد الأوروبي في القضايا الأمنية ويصدران جوازات سفر بالسمات البيولوجية (البيومترية ) وهو شرط مسبق للسفر بدون تأشيرة للاتحاد الأوروبي. لقد قامت الدولتان بإصلاحات في مجال حقوق الإنسان في البلدين وهما أيضا شريكان تجاريان مهمان للاتحاد الأوروبي وخاصة في مجال الطاقة.

وتحدث تودور عن تفاصيل القرار حيث أشار إلى انه بموجب هذا المقترح فإن الكويتيين والقطريين الذين يحملون جوازات سفر بالسمات البيولوجية (البيومتريه) لن يحتاجوا للتأشيرة عند السفر الى الاتحاد الأوروبي في زيارات قصيرة تجارية أو سياحية أو عائلية لا تتجاوز 90 يوماً خلال فترة 180 يوم .



وعن الخطوات المقبلة بعد اقتراح رفع متطلبات التأشيرة قال: يعود للبرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي من أجل دراسة المقترح واتخاذ قرار بشأن السماح بالسفر للاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة، مشيرا إلى أنه بداية سوف يقوم البرلمان بالتصويت بأغلبية بسيطة وبعد ان يتبنى البرلمان موقفه ، قد يقرر المجلس قبول موقف البرلمان وفي هذه الحالة يتم تبني المقترح أو قد يتبنى موقفاً مختلفاً ويخاطب البرلمان بشأنه في قراءه ثانية.

وتابع: ان كلا من البرلمان والمجلس لا يخضعان لأي وقت محدد من أجل إكمال القراءة الأولى حيث يمكن ان تستغرق العملية برمتها ما يصل الى ثلاث قراءات. ولو تبنى البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي المقترح ، فإن المفوضية الأوروبية ستتفاوض على اتفاقية الاعفاء من التأشيرة مع الكويت وقطر على التوالي من أجل ضمان المعاملة بالمثل بشكل كامل فيما يتعلق بالتاشيرات لمواطني الاتحاد الأوروبي .

وبين أن السفر بدون تأشيرة للاتحاد الأوروبي لمواطني الكويت وقطر سيبدأ عندما تصبح اتفاقية الإعفاء من التأشيرة سارية المفعول ولكن نظرأً لتعقيدات الاجراءات التشريعية للاتحاد الأوروبي ، فإن من الصعب تقدير المدة التي سوف تستغرقها كامل العملية.









