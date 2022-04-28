قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ اليوم الخميس، انه سيرحب بانضمام فنلندا والسويد للحلف في حال رغبتا في ذلك.

وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي قبيل اجتماعه المقرر مع رئيسة البرلمان الاوروبي روبيرتا ميتسولا في وقت لاحق في بروكسل اليوم "بالطبع القرار يعود الى فنلندا والسويد فيما اذا قررتا التقدم بطلب الانضمام وسوف يكون مرحبا بهما ترحيبا كبيرا في (الناتو)".

وأوضح ان القوات المسلحة في فنلندا والسويد تطابق معايير حلف (الناتو) وعمل الحلف مع كلا البلدين في مهمات وعمليات عسكرية مختلفة.

من جهة اخرى أثنى ستولتنبرغ على الدعم القوي الذي يقدمه الاتحاد الاوروبي لأوكرانيا مشددا على ان الشراكة بين الحلف والاتحاد الاوروبي مهمة لحفظ امنهما في هذا الوقت الحرج.

من جهتها قالت ميتسولا في المؤتمر الصحفي انها "المرة الاولى التي يخاطب فيها الامين العام لحلف شمال الأطلسي قادة المجموعات السياسية في البرلمان الاوروبي" مشيرة الى ان اللقاء سوف يكون "مفتوحا وصريحا".

وأكدت الحاجة الى المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا، داعية الى فرض المزيد من العقوبات الاوروبية ضد روسيا.