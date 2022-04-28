عبدالعزيز الفضلي

أصدر وكيل التعليم العام بوزارة التربية أسامة السلطان اليوم الخميس، تعميماً بشأن عطلة عيد الفطر السعيد، وتلقت "الأنباء" نسخة منه، حيث جاء فيه: " تقرر تعطيل العمل بجميع جهات وزارة التربية – بمناسبة عيد الفطر السعيد - يوم الأحد الموافق 2022/5/1م باعتباره يوم راحة لكونه اليوم الثلاثين مـن شـهر رمضان المبارك، وأيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقين (2،3،4،5 مايو 2022 ) على التوالي باعتبارهم أيام عطلة رسمية لكونهم أيـام عيـد الفطر السعيد ويوم الخميس الموافق 2022/5/5م باعتباره يوم راحة لوقوعه بين عطلتين ، على ان يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 2022/5/8م .

وعليه يرجى من جميع العاملين العلم والعمل بما جاء بالتعميم.



