تقدم رئيس مجلس إدارة مبرة العوازم الخيرية حمد زيد البسيس بأسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، ولأهل الكويت والمقيمين على أراضيها وللأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وفي السياق ذاته توجه البسيس بشكره العميق للمحسنين الكرام من أبناء الكويت، الذين قدموا دعمهم لمشروع إفطار الصائم الذي نفذته المبرة خلال الشهر الكريم، من خلال توزيع الوجبات على الفئات المحتاجة في العديد من المساجد والمناطق المختلفة.

وأوضح البسيس أن المبرة استهدفت توزيع 1500 وجبة يومية على العمالة الوافدة داخل الكويت في 26 مسجداً، بالإضافة إلى تقديم 2000 سلة غذائية للأسر المتعففة، وصرف مبالغ مالية لعدد 150 أسرة محتاجة، إلى جانب توزيع كوبونات شراء المواد الغذائية لتلبية الاحتياجات الرمضانية لبعض الاسر بالتعاون مع جمعية سلوى التعاونية.

وأشار البسيس إلى دور المبرة وعملها المتواصل خلال الشهر الكريم في مد جسور التعاون والتواصل مع المؤسسات الخيرية المختلفة، حيث قدمت المبرة 36 مكتبة بالمساجد تضم تفسير القرآن الكريم بعدة لغات، وذلك بالتعاون مع لجنة التعريف بالإسلام التابعة لجمعية النجاة الخيرية، بالإضافة إلى مشاركة مبرة دشتي في مشروع توزيع القرقيعان على الأيتام والأسر المتعففة، ودعم جمعية الحكمة الخيرية ومبرتي العداوين والكنادرة بالسلال الغذائية، كما دعمت المبرة مسابقة القرآن الكريم الرمضانية التي أقامتها جمعية منار الهدى الخيرية.

واختتم البسيس تصريحه بتجديد الشكر للمحسنين الكرام وكذلك الجهات الخيرية المختلفة على تعاونهم المثمر، سائلاً العلي القدير أن يتقبل منهم صالح الأعمال وأن يجعلها في موازين حسناتهم.