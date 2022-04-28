أنهت مجموعة (إم بي س) الإعلامية استعدادها لتنظيم حفل فني ساهر بالعاصمة الإماراتية خلال عيد الفطر المبارك.

وقالت المجموعة إن الحفل سيحيه النجم كاظم الساهر، والنجمة شيرين عبدالوهاب، يوم الرابع أيار/ مايو المقبل.

وأضافت ، في بيان تلقت وكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه ، أن الحفل سيقام في صالة (الاتحاد أرينا) في أبوظبي، ضمن فعاليات سلسلة حفلات "ليالي ياس".

ويأتي الحفل ثمرة تعاون بين جزيرة ياس، إحدى أبرز وجهات التسلية والترفيه الرائدة بأبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، إضافة إلى "مجموعة (إم بي سي).

ومن المقرر أن يقدم النجمان الكبيران مجموعة متنوعة تضمّ أحدث أغنياتهما وأجملها وأكثرها شهرةً وتأثيراً عند الجمهور.