قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية في مصر إن هناك ٣ ظواهر فلكية سيتابعها الراصدون والمتخصصون وهواة الفلك في السماء بدءا من غد الجمعة وحتى نهاية شهر أبريل.

وأشار تادرس، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم ، إلى أن أولى تلك الظواهر هي بلوغ كوكب عطارد أقصى استطالة له من الشمس بنحو 20.6 درجة غدا ، وسيترائى في السماء الغربية مساء بعد غروب الشمس مباشرة.

واوضح أن هذا هو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير كوكب عطارد حتى غروبه في الساعة الثامنة مساء تقريبا .

واشار الى الكسوف الجزئي للشمس الذي سيحدث بعد غد السبت ولكنه غير مرئي في مصر او المنطقة العربية حيث يكون مرئيا فقط في جنوب شرق المحيط الهادئ وجنوب أمريكا الجنوبية ، وتكون أفضل رؤية له في الأرجنتين .

وأضاف ان مراحل الكسوف ستستغرق منذ بدايته وحتى نهايته ٣ ساعات و٥٤ دقيقة تقريبا و سيبدأ في الساعة الثامنة و٤٥ دقيقة و١٢ ثانية مساء ،وتصل ذروته في الساعة العاشرة و٤١ دقيقة و٢٠ ثانية مساء ، ونهايته ستكون في الساعة ١٢ و٣٧ دقيقة و ٥٦ ثانية صباح يوم الأحد (الأول من مايو) وذلك بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وأكد أنه عند ذروة الكسوف الجزئي سيغطي قرص القمر حوالي ٦٤ ٪ من قرص الشمس ،موضحا انه يمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسى والخسوف القمرى للتـأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث أن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

ولفت تادرس إلى ان هذا الكسوف الجزئي للشمس سيتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال للعام الهجري الحالي ١٤٤٣ ففي نفس اليوم ،بعد غد السبت، سيظهر القمر الجديد (محاق شوال) في السماء ، حيث يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها في ذلك اليوم حيث يكون وجه القمر المضيء ناحية الشمس ووجه المظلم ناحية الأرض لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل .