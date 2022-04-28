مع حنينها للشخصيات التي ترعرعت على مشاهدتها خلال شهر رمضان في طفولتها، أنشأت مصممة الديكور المصرية يسرا عبد الرحمن ركنا صغيرا مزخرفا حيث يمكن للمعجبين التقاط صور لأنفسهم واستعادة ذكريات الأيام الذهبية للتلفزيون المصري أو ما تسميه يسرا برمضان الزمن الجميل.

يقع الركن الفني في مجمع مطاعم بالقاهرة، حيث استخدمت المصممة دعائم لإعادة إنشاء جهاز تلفزيون قديم مكتمل بمقابض ونوافذ تُفتح لتكشف عن شخصيات عبارة عن قطع خشبية.

وجذبت شخصيات بالحجم الطبيعي لمشاهير الفنانين المصريين مثل شريهان وسمير غانم وفؤاد المهندس الزوار الذين حرصوا على التقاط صور لأنفسهم مع مجسماتهم.

وعادة ما تحظى المسلسلات التليفزيونية المصرية بشعبية خلال شهر رمضان. وفي الماضي، عندما لم تكن هناك فضائيات ولا قنوات عديدة، كانت معظم الأعمال تركز على الموسيقى والفوازير والإضحاك.

وقبل سنوات، عندما كانت يسرا عبد الرحمن تعيش خارج مصر وتشعر بحنين إلى الوطن، كانت أشرطة الفيديو والمسرحيات والمسلسلات التلفزيونية الشهيرة التي يرسلها لها والدها من القاهرة هي الشيء الوحيد الذي يجعلها تشعر بالقرب من الوطن على حد قولها.

وبدأت مصممة الديكور ركنها الفني عام 2015 بعد أن عادت إلى مصر وصنعت شخصيات بشعر مستعار وربطات عنق وأثواب.

وأشاد الزوار بالركن الفني موضحين أن الأعمال التلفزيونية القديمة لم تكن للترفيه فقط، لكنها كانت للتعليم أيضا.