أطلقت شركة آبل برنامج "افعلها بنفسك" لإصلاح هواتف iPhone 13 و iPhone 12 و iPhone SE.

وذكر موقع "سي نت" التقني، أن عملاق التكنولوجيا، آبل، ستقدم دليل إرشادي للإصلاح عبر الإنترنت، إلى جانب منح الأشخاص العاديين فرصة لشراء قطع غيار وأدوات لإصلاح الأجهزة بأنفسهم.

وقالت الشركة إن الهدف من هذه الخطوة هو توفير طريقة بديلة لمالكي iPhone لإصلاح أجهزتهم، وبدأ البرنامج الجديد لعملاق التكنولوجيا المسمى خدمة الإصلاح الذاتية (Self Service Repair)، لعملاء الولايات المتحدة.

وأوضحت أنها صممت البرنامج لتزويد الأشخاص بنفس الأجزاء والأدوات والتعليمات التي تقدمها للفنيين المعتمدين لديها ومحلات الإصلاح الشريكة، وأعربت عن أملها أن تسهل تلك الخطوة على الأشخاص إصلاح الأجهزة بدلاً من اللجوء إلى شراء واحدة جديدة.