أفاد مركز إدارة الوضع الوبائي في تايلاند أن البلاد استقبلت 358 ألفا و364 سائحا خلال الفترة من 1 حتى 27 نيسان/أبريل الجاري، بارتفاع كبير مقارنة بالأشهر السابقة وذلك عقب تخفيف إجراءات الدخول.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المركز القول إن المسافرين من سنغافورة مثلوا الشريحة الأكبر من السائحين يليهم القادمون من بريطانيا ثم الهند وألمانيا واستراليا.

وتحث الحكومة المواطنين على الحصول على الجرعات التنشيطية من لقاحات كورونا لضمان التعافي السريع وخفض معدل الوفاة، وذلك ضمن خطتها للاعلان عن كورونا أصبح مرضا متوطنا، بحسب ما قاله سوماني واشاراسنت مدير الاتصالات بإدارة السيطرة على الأمراض.