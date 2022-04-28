أفاد تقرير إخباري بأنه تم تبرئة ساحة وزير المالية البريطاني ريشي سوناك من تدقيق يتعلق بما إذا كان أعلن عن مصالحه على نحو سليم، ووضع زوجته الثرية أكشاتا مورثي التي لم تدفع ضرائب في المملكة المتحدة على أرباحها في الخارج، وأنه ظل يحتفظ ببطاقة "جرين كارد" أمريكية لأكثر من عام ونصف خلال شغله لمنصبه الحالي.

وقال اللورد كريستوفر جيدت ، المستشار المستقل المعني بمصالح الوزراء ، في بيان: "امتثل وزير المالية (سوناك) لشروط القانون الوزاري... كان دقيقا في الوفاء بالتزاماته وفي الانخراط في هذا التحقيق."

وأحال الوزير سوناك نفسه إلى المستشار المستقل جيدت في أعقاب الجدل الذي ثار بعد الكشف عن الوضع الضريبي لزوجته، ومسألة الجرين كارد.

وقد أدت هذه الضجة إلى تراجع في شعبية سوناك، كونه كان في السابق الأوفر حظا لخلافة رئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون.

وبحسب التدقيق، لم يحدث تضارب في المصالح خلال فترة تولي سوناك منصب وزير المالية. وقالت زوجته منذ ذلك الحين إنها ستدفع ضرائب في المملكة المتحدة على دخلها من خارج البلاد، ولكنها ستحتفظ بوضعها ك، "غير مقيمة ضريبيا".