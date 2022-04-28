في الدراما التلفزيونية الأمريكية الجديدة "شارع 61" من إنتاج شبكة إيه.إم.سي، يؤدي الممثل كورتني بي. فانس، الحائز على جائزتي إيمي وتوني، دور المحامي فرانكلين روبرتس الذي قرر المضي قدما في قضية قد تهز نظام العدالة الجنائية.

في المسلسل، يدافع روبرتس عن موسى جونسون (الذي يؤديه الممثل البريطاني توسين كول)، وهو طالب أسود في مدرسة ثانوية وعداء واعد في شيكاجو كان ينتظره مستقبل باهر في الكلية. يُتهم جونسون ظلما بقتل ضابط شرطة، لتقع أحداث غير متوقعة تفضي إلى مناقشة أوسع عن مسائل عامة في مجتمع مهمش، بما في ذلك علاقة ذلك المجتمع بالشرطة وحروب المخدرات وظروف السجن والاستفادة من الموارد.

قال فانس "أعتقد أنه يمكن للجميع أن يضعوا أنفسهم في هذا الموقف وأن يفكروا في ما سيحدث إذا واجهوا موقفا لا يوجد فيه أحد لمساعدتهم. يمكن أن يكون نظام السجون. قد يكون النظام القضائي. إذا دخلت هناك، يفترض الناس أنك مذنب ويتخلون عنك لأن الأمر مربك."

تم تصوير أول موسمين في شيكاجو حيث حرص المؤلف بيتر موفات والمنتجون التنفيذيون مايكل بي. جوردان وألانا مايو وجيه.ديفيد شانكس على أن يظهر المسلسل الروح الأصلية لحي ساوث سايد ويبرز معاناته من خلال تمثيل السكان والمدافعين عن المجتمع وضباط الشرطة.

قال شانكس، وهو شرطي سابق ترعرع في حي ساوث سايد، إنه يأمل أن يشجع المسلسل على مناقشة "بعض القضايا الخطيرة حقا التي أعتقد أننا كدولة يجب أن نتصدى لها فيما يتعلق بالشرطة ونظام العدالة الجنائية والعلاقة بين إنفاذ القانون والمجتمعات الملونة المهمشة".