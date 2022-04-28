أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي يوم 22 نيسان/أبريل الحالي بمقدار 700 ألف برميل. وتراجع مخزون البنزين بمقدار 6ر1 مليون برميل، وهو ما يزيد بشدة عن توقعات المحللين الذين توقعوا تراجع المخزون بمقدار 100 ألف برميل فقط.

كما تراجع مخزون الديزل (السولار) بمقدار 4ر1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

كان معهد البترول الأمريكي قد أصدر أمس بياناته الأسبوعية بشأن المخزون والتي أشارت إلى ارتفاع المخزون الأمريكي بمقدار 8ر4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بعد تراجعه بمقدار 5ر4 مليون برميل خلال الأسبوع السابق.