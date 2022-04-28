دافع رئيس رواندا، بول كاجامي، عن خطة مثيرة للجدل من جانب المملكة المتحدة لإرسال طالبي اللجوء إلى الدولة الواقعة بشرق أفريقيا، وقال إننا نجري محادثات مع الدنمارك بشأن اتفاق مماثل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن المقترح في أوائل الشهر الجاري. وأثار الاتفاق بشكل سريع انتقادات من منظمات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية المعارضة بوصفه "وحشي" و"غير عملي وغير أخلاقي وابتزازي".

ومن المتوقع أن تكلف الخطة الحكومة البريطانية نحو 120 جنيه إسترليني (151 مليون دولار).

وقال كاجامي في تصريحات أذيعت عبر التلفزيون الرسمي "الشراكة التي دخلناها مع المملكة المتحدة سببت لبسا بين الأشخاص حيث يقولون إن المملكة المتحدة أعطت رواند المال لإلقاء الناس هنا.. إننا لسنا ضالعين في شراء وبيع الناس، مع المملكة المتحدة أو أي شخص. إنها فقط مشكلة بحاجة لأن يتم حلها ورواندا مستعدة للمساعدة".

وقال كاجامي إن أول مرة تصور فيها فكرة استضافة طالبي لجوء كانت خلال فترة رئاسته للاتحاد الأفريقي في 2018 بعدما فر المهاجرون من الصراع في ليبيا عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.

وأضاف الرئيس الرواندي "نحن سعداء للتعامل مع مشكلة الهجرة. وبسبب الطريقة التي تعاطينا بها مع الوضع الليبي، لجأت إليها دول مختلفة وحاليا نجري محادثات مع الدنمارك".