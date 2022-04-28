سجلت سنغافورة تراجع تسريح الموظفين إلى مستوى قياسي خلال الأشهر الثلاثة الأولى هذا العام، مع انخفاض معدل بطالة بين المقيمين للربع الثالث على التوالي، حيث يواصل الاقتصاد التعافي من وباء كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن تقديرات صادرة اليوم الخميس عن وزارة القوى العاملة في سنغافورة أن حالات تسريح الموظفين تراجعت إلى 1300 حالة، أو 6ر0 لكل ألف موظف خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس.

وفي الوقت نفسه، تراجع معدل البطالة بين المقيمين في سنغافورة إلى 3%، وانخفضت نسبة البطالة الإجمالية إلى 2ر2%. وسجل غير المقيمين النصيب الأكبر من الزيادات في التوظيف خلال الربع الأول، وخاصة في قطاع البناء.

وجاء في التقديرات أنه "مع الرفع التدريجي للقيود الحدودية، كانت الزيادة في توظيف غير المقيمين أكبر بكثير مقارنة بالمقيمين، حيث جدد أصحاب العمل القوة العاملة غير المقيمة".

وقالت الوزارة إن الطلب القوي على الوظائف جاء من قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والحلول الرقمية، بالإضافة إلى الخدمات المالية، في حين انخفض التوظيف الموسمي في قطاعات الطعام والتجزئة والإقامة بعد عطلة نهاية العام.

وقالت الوزارة إنها تتوقع أن تظل البطالة منخفضة بين السكان، مع استمرار تخفيف الإجراءات الحدودية هذا الشهر في إفادة الاقتصاد.