انتهى الفنان المصري صلاح عبدالله من تصوير مشاهده في مسلسل "دايما عامر" الذي يعرض في شهر رمضان الحالي.

وأعرب عبدالله - في تصريحات صحفية - عن سعادته بردود فعل الجمهور على العمل الذي يناقش أهم مرحلة وهي مراحل التعليم التي تعد هي أساس بناء الدول، وطرح المسلسل لأهم المشكلات التي يجب حلها.

المسلسل من نوعية دراما الست كوم، ويطرح في إطار اجتماعي كوميدي مجموعة من القيم والتعامل الأخلاقي، من خلال إلقاء الضوء على بعض المشكلات التي تواجه الشباب، حيث يتناول حياة أسره مصرية مكونة من أب يعمل مدرس رياضيات، وأم، ربة منزل، وعدد من الأبناء في مراحل التعليم المختلفة، ويحاول كل من الأب والأم القيام بدورهم في التربية على القيم والأخلاق لكن بشكل غير مباشر، مما يضعهم في العديد من المآزق الكوميدية والتي تنتهي برسالة خفية يلتقطها المشاهد في المعاملات والتربية التي نشأت عليها أسرنا العربية.

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبد الله، عمرو عبد الجليل، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سماء إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، شريف دسوقي، محمد محمود، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل، وإخراج مجدي الهواري.