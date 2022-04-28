سجل طاقم صيد هولندي رقما قياسيا بجلب 756 طنا من النفايات في شباكهم من البحر إلى الشاطئ خلال العام الماضي، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل عام 2020 بـ 644 طنا من النفايات، وفقا لما قالته منظمة "كيمو" المعنية بنظافة مياه البلدات الساحلية،

ومنذ إطلاق المشروع في عام 2001، لم يسبق من قبل أن تم إخراج الكثير من النفايات من بحر الشمال ، والتي تم جلبها بعد ذلك إلى الشاطئ ومعالجتها هناك.

وأحد أسباب الزيادة هو مشاركة عدد أكبر من الطواقم في العمل.

كما أدى الحظر المفروض على الصيد الكهربائي إلى استخدام المزيد من الصيادين للشباك العادية مرة أخرى وهو ما يؤدي إلى التقاط المزيد من القمامة من البحر.

ولا يزال حادث سفينة الحاويات "إم إي سي زوي" في بحر الشمال العاصف منذ أكثر من ثلاث سنوات يتسبب في التقاط الشباك لمزيد من النفايات.

وفقدت السفينة التي كان على متنها 8 آلاف حاوية 342 حاوية في 2 كانون الثاني/يناير 2019، وهي في طريقها إلى بريمرهافن. وتحطم معظم هذه الحاويات عند سقوطها في المياه، مما أدى إلى انجراف أطنان من القمامة على الشواطئ. وتأثرت بشكل خاص جزر وادن الهولندية وبوركوم.