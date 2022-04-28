قفز العجز التجاري الأمريكي في السلع إلى مستوى قياسي مرتفع في مارس آذار وسط زيادة كبيرة في الواردات، مما يشير إلى أن التجارة ظلت تشكل ضغطا على نمو أكبر اقتصاد في العالم في الربع الأول.

وقالت وزارة التجارة إن عجز تجارة السلع قفز 17.8 بالمئة إلى 125.3 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وتسارعت واردات السلع بنسبة 11.5 بالمئة إلى 294.6 مليار دولار مدفوعة بقفزة بلغت 15 بالمئة في واردات الإمدادات الصناعية التي تشمل المنتجات البترولية. وزادت الصادرات 7.2 بالمئة إلى 169.3 مليار دولار.

وقلصت التجارة نمو الناتج المحلي الإجمالي لستة فصول متتالية، وهي أطول فترة منذ بداية عام 2016 .

ودفع ذلك بنك جولدمان ساكس إلى تخفيض تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الأول إلى معدل قدره 1.3 بالمئة من 1.5 بالمئة، في حين قلص بنك جيه بي مورجان تقديراته إلى وتيرة قدرها 0.7 بالمئة انخفاضا من 1.1 بالمئة.