أعلنت الحكومة النمساوية اليوم الخميس عن خطط لتسهيل دخول سوق العمل للقادمين من خارج الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير العمل النمساوي مارتن كوشر " عدد الوظائف المتاحة وصل لمستوى قياسي" مشيرا إلى خطط تبسيط دخول أسواق العمل بالنسبة لقطاعات الرعاية والصحة وتكنولوجيا المعلومات بصفة خاصة، بالاضافة إلى السياحة.

وتتركز الخطة على تبسيط وتسريع عملية الحصول على ما يطلق عليه " بطاقة حمراء-بيضاء- حمراء" التي تتيح لرعايا الدول الأخرى التمتع بإقامة محددة الشروط ودخول غير محدود لسوق العمل.

وقال كوشر إن الهدف هو تجنب الاضرار بالنمو بسبب نقص العمالة الماهرة. وقالت وزيرة الاقتصاد مارجريت شرامبوك إن 88% من الشركات تشتكى من أن ندرة العمال المهرة تؤثر بشدة على العمل.

وبالنسبة للاقامة القصيرة لفترة تصل إلى ستة أشهر، سوف يتم وضع إجراء غير معقد، يتيح للمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والهندسة الميكانيكية، وغيرهما من المجالات، القدوم للنمسا.

ومثل هؤلاء العمال سوف يحتاجون فقط تأشيرة وتصريح عمل.