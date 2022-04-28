عندما تسلّمت الممثلة والمخرجة الأميركية أوليفيا وايلد مغلفاً غامضاً خلال وجودها على الخشبة في لاس فيغاس، حيث كانت تتحدث عن فيلمها المقبل، ظن كثر من الجمهور المحتشد في الصالة أن الأمر لا يعدو كونه إخراجاً مسرحياً لمزحة ما.

إلاّ أن ما تسلّمته في الواقع كان عبارة عن مستندات قانونية أرسلها شريك حياتها السابق الممثل جيسون سوديكيس.

وحصل ذلك خلال عرضها الثلاثاء ضمن ملتقى "سينما كون" المنعقد في لاس فيغاس لقطات من فيلمها المقبل "دونت ووري دارلينغ" وسألت الممثلة لدى رؤيتها المغلف: "هذا لي، أليس كذلك؟".

وأضافت "هذا غريب جداً. سأفتحه الآن". وكان شخص مجهول وضع على الخشبة بهدوء المغلف الذي يحمل علامة "شخصي وسري".

وتابعت الممثلة قائلة وهي تنظر إلى محتويات المظروف: "هل هو سيناريو؟ حسناً، مفهوم. شكراً". ثم أكملت عرضها من دون أي إشارة إلى هذا المغلف، واعتقد كثر أن الأمر يتعلق بمشروع جديد سُلّم على هذا النحو إلى أوليفيا وايلد.

ولكن اتضح الأربعاء أن المظروف كان يحوي في الواقع وثائق قانونية تتعلق بالطفلين اللذين أنجبتهما من شريك حياتها السابق جيسون سوديكيس ، الذي يؤدّي الدور الرئيسي في المسلسل التليفزيوني الكوميدي "تيد لاسو"