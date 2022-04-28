أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس انكماش اقتصاد السويد خلال الربع الأول من العام الحالي، بسبب تأثيرات ارتفاع معدل التضخم على القدرة الشرائية للمستهلكين وتداعيات الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وذكر مكتب الإحصاء السويدي أن إجمالي الناتج المحلي للسويد انكمش خلال الربع الأول بنسبة 4ر0% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون انكماشه بنسبة 5ر0%.

يأتي ذلك فيما وصل معدل تضخم أسعار المستهلك في السويد حاليا إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة عقود. وتخلى بنك السويد المركزي عن خططه لاستمرار سياسة صفر فائدة حتى 2024، وبدأ الاستعداد لزيادة أسعار الفائدة في المدى القريب.

وذكرت بلومبرج أن تباطؤ الاقتصاد السويدي في بداية العام الحالي كان متوقعا بعد التعافي القوي بصورة مفاجئة خلال 2021، خاصة مع تجدد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد واضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع الأسعار مما أدى إلى تراجع الطلب.

كان الاقتصاد السويدي قد سجل خلال آذار/مارس بمفرده نموا بمعدل 1% مقارنة بالشهر السابق.