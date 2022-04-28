أعلنت شركة صناعة معدات الاتصالات الفنلندية نوكيا اليوم الخميس تحقيق أرباح خلال الربع الأول من العام الحالي تفوق التوقعات بفضل الطلب القوي على شبكاتها من الجيل الخامس للاتصالات والاستفادة من استراتيجية إعادة الهيكلة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن نوكيا أبقت على توقعاتها للعام الحالي ككل، مشيرة إلى نجاحها في التعامل مع مشكلات سلاسل التوريد وارتفاع معدل التضخم خلال الربع الأول من العام الحالي.

وكانت نوكيا قد أعلنت في وقت سابق تخصيص حوالي 100 مليون يورو (106 ملايين دولار) لتغطية النفقات المرتبطة بقرار خروجها من روسيا ردا على غزو الأخيرة لأوكرانيا.

وبلغت أرباح تشغيل نوكيا بعد وضع المتغيرات في الحساب 583 مليون يورو (612 مليون دولار) في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت بلومبرج رأيهم 501 مليون يورو.

كما ارتفع هامش أرباح تشغيل الشركة خلال الربع الأول إلى 9ر10% مقابل 8ر9% وفق متوسط التوقعات. ووصلت مبيعات نوكيا ربع السنوية إلى 35ر5 مليار يورو في حين كان متوسط التوقعات 27ر5 مليار يورو.