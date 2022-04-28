أعلنت الولايات المتحدة، خلال الاجتماعات رفيعة المستوى حول الجفاف في القرن الأفريقي، في جنيف، عن تقديم أكثر من 200 مليون دولار مساعدات إنسانية إضافية للمنطقة المنكوبة.

وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "سيُستخدم هذا التمويل للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الناجمة عن الجفاف المدمّر ولتلبية احتياجات اللاجئين أو النازحين داخليا، وأولئك المتضررين من النزاع في المنطقة. بهذا التمويل، تكون الولايات المتحدة قد قدّمت أكثر من 361 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للمنطقة منذ بداية السنة المالية 2022".

وأضاف البيان: "ستمكّن هذه المساعدة من الشعب الأمريكي شركاءنا الإنسانيين الدوليين من تلبية الاحتياجات الإنسانية في المنطقة، بما في ذلك توفير المساعدات الغذائية والتغذوية والخدمات الصحية، وتساعد في الحصول على المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي وسبل النظافة، ودعم سبل العيش بشكل عام".

وتابع: "نشعر بقلق عميق حيال تفاقم الأزمة الإنسانية في القرن الأفريقي، ولذلك، يُعتبر الوصول الفوري والكامل والآمن من دون عوائق للمنظمات الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني أمرا ضروري جداً لتقديم المساعدة إلى المتضررين من الجفاف والصراع المستمر، في الوقت المناسب ووفق الحاجة، لكي نتمكن من إنقاذ الأرواح".

وأوضح: "نرحّب بمساهمات المانحين الآخرين في الاستجابة لهذه الأزمة ونحثّ الأطراف الأخرى على تقديم الدعم السخي للاحتياجات الإنسانية العاجلة التي نشأت وتفاقمت بسبب هذا الجفاف التاريخي".