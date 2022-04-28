ليلى الشافعي

أعلنت الهيئة العامة لشؤون القصّر عن صرف الرواتب والمساعدات للمستحقين والمشمولين برعاية الهيئة من مختلف الفئات قبل حلول عيد الفطر المبارك.

وقال مدير عام الهيئة بالإنابة م.حمد عبد اللطيف البرجس إن الهيئة أودعت مساعدات عيد الفطر للمستحقين من القصر والمشمولين برعاية الهيئة ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط في حساباتهم المصرفية، وذلك حرصا منها على مساعدتهم على توفير احتياجاتهم قبل تلك المناسبة السعيدة.

وأكد حرص الهيئة على تطوير أنشطتها وبرامجها الاجتماعية المختلفة، إضافة إلى التيسير على المستفيدين والمراجعين من خلال برامج تطوير خدماتها وتسريع آليات العمل بالتركيز على الخدمات الأكثر طلبا مع تفعيل المزيد من الخدمات الإلكترونية وتعزيز التواصل مع المراجعين عبر وسائل الاتصال المختلفة والتي تشمل الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والواتساب، وذلك للرد على استفساراتهم وتلبية طلباتهم.

وتقدم البرجس بأطيب التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، ولكل العاملين بالهيئة والقائمين عليها والمشمولين برعايتها ولكل المواطنين والمقيمين على أرض الكويت بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.