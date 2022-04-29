رجال «الداخلية» قاموا بجهود كبيرة لتنظيم حركة المرور والتأمين الكامل للمساجد

مسجد بلال وفّر أعداداً كبيرة من السيارات الكهربائية لنقل المصلين إلى المواقف

أسامة أبو السعود



في ليلة إيمانية وأجواء روحانية فريدة سادها الخشوع والتضرع إلى الله عز وجل، التمس آلاف المصلين «ليلة القدر» في ليلة 27 رمضان بمختلف مساجد البلاد، وسط دعوات إلى المولى سبحانه وتعالى ان يحفظ الله الكويت اميرا وحكومة وشعبا من كل مكروه وسوء ويعيد المسجد الأقصى الى رحاب المسلمين.



وقام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق اول متقاعد الشيخ أحمد النواف أول من أمس بجولة تفقدية للنقاط الأمنية الخاصة بتأمين دور العبادة، رافقه خلالها وكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس والوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ والوكيل المساعد لشؤون الامن العام اللواء فراج الزعبي وبعض القيادات الأمنية.



وفي مسجد بلال بن رباح شهد آلاف المصلين تلك الليلة المباركة حيث اكتظ المسجد وساحاته ومصلياته المختلفة بجموع المصلين من مختلف الاعمار، وبذلت اللجنة العليا المنظمة جهودا كبيرة للوقوف على راحة وسلامة وطمأنينة المتهجدين ووفرت جميع الامكانيات لتهيئة اجواء ايمانية متميزة.



وامتلات الساحات الخارجية للمسجد ومواقف السيارات بجموع المصلين وتم تنظيم حركة المرور لجموع المصلين بانسيابية كبيرة، وتوفير اعداد كبيرة من السيارات الكهربائية لنقل المصلين من المسجد الى المواقف والعكس.



وتلألأ مسجد بلال بقرائه المتميزين وما وفرته اللجنة لمنظمة من خدمات وزيادة بوابات التأمين وصولا الى واجبات الضيافة من المشروبات والعصائر والتمور وخلافه.



وأم المصلين في تلك الليلة القاريء قتيبة الزويد في الركعات الاربع الاولى، وياسر الفيلكاوي في الركعات الاربع الاخيرة والوتر، داعيا بالصحة والعافية لصاحب السمو الامير وسمو ولي العهد وان يحفظ الله الكويت من كل مكروه وسوء وسائر بلاد المسلمين.



مسجد الراشد



وفي مسجد الراشد بالعديلية والذي امتلأ عن آخره بالمتهجدين وكذلك الساحات الخارجية، فقد كان الحضور النسائي الكبير لافتا.



وام المصلين في الركعات الاربع الاولى القارئ احمد الرشيدي، ثم تلاه القارئ فهد الكندري في الركعات الاخيرة والوتر حيث دعا ان يحفظ الله الكويت وأميرها وولي عهده ويحرر المسجد الاقصى من دنس اليهود ويعيده حرا الى رحاب المسلمين وينصرهم على اعدائهم.



أمراض القلوب



وخلال خاطرة بين الركعات الاربع الاولى والثانية في مسجد الراشد ألقى د.عادل المطيرات كلمة موجزة عن خطورة امراض القلوب مثل الحسد والبغضاء والضغينة والرياء وغيرها واصفا اياها بأنها «مهلكة ومحبطة».



ودعا المطيرات الله ان يرزق الجميع قلبا سليما خاليا من الامراض مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب»، مناشدا الجميع بان يترك كل انسان عيوب الناس ويتفرغ لعيوبه فيصلحها.



وفي تصريحات لـ «الأنباء» اكد مدير ادارة مساجد مبارك الكبير د.نايف العجمي ان الادارة بذلت جميع الجهود للوقوف على راحة جموع المصليــن والمتهجديــن بمختلف مساجد المحافظة، موضحا تخصيص 3 مراكز رمضانية واستقطاب مجموعة من القراء المتميزين من الاردن والسعودية وعمان والمغرب حيث قاموا بالصلاة في مختلف مساجد الادارة في صلاتي التراويح والقيام.



وأشاد العجمي بجهود رجال «الداخلية» وجميع الجهات المشاركة لتوفير اجواء الامن والطمأنينة لجموع المصلين.



من جهته، قال مدير إدارة مساجد محافظة الجهراء م.إبراهيم العنزي إن إدارة مساجد المحافظة قامت بتوفير جميع الامكانيات لاستقبــــال الجمــــوع الغفيرة من المصلين ليلة 27 رمضان.



نقل تلفزيوني وإذاعي



خلال العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك بذل رجال الاعلام جهودا متميزة في نقل اخبار المراكز الرمضانية ومختلف مساجد البلاد، وخاصة مسجد بلال بن رباح الذي تم بث مباشر من تلفزيون وإذاعة الكويت لنقل صلاة التراويح والقيام يوميا.



جهود مشهودة



بذل رجال وزارة الداخلية جهودا جبارة في تأمين مساجد البلاد وخاصة المراكز الرمضانية حيث التواجد الحاشد لجموع المصلين، وقدموا نموذجا متميزا في التعاون والتعامل الراقي مع ضيوف بيوت الله سواء بتسهيل الحركة المرورية او تأمين المساجد ومصليات النساء، فلهم كل الشكر على جهودهم المباركة.



خدمات عديدة



اعرب عدد كبير من المصلين عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي بذلتها اللجنة العليا المنظمة في مسجد بلال بن رباح والخدمات التي تقدم وخاصة أثناء صلاة القيام في العشر الاواخر من شهر رمضان.