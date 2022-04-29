بمناسبة عيد الفطر المبارك، تقدم مدير عام بيت الزكاة بالإنابة د.ماجد العازمي نيابة عن جميع العاملين في «البيت»، بخالص التهاني إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وإلى ولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما تقدم بالتهنئة للشعب الكويتي والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، متمنيا أن يعيد الله هذه الأيام المباركة على الكويت وأهلها بالخير والبركات. وأضاف العازمي أن «البيت» طرح العديد من المشاريع الخيرية لتلبية رغبات المتبرعين وسد احتياجات الأسر، وفي مقدمتها توزيع السلة الغذائية على الأسر المسجلة لدى بيت الزكاة داخل الكويت، وتوزيع ولائم الإفطار خارج الكويت، كما استمر في تقديم المساعدات العينية والتموينية، موضحا أن البيت استقبل الزكاة النقدية والصدقات والتبرعات المالية خلال شهر رمضان المبارك، كما استقبل زكاة الفطر العينية بعد انقطاع دام خلال فترة «كورونا».



وشكر العازمي كل من ساهم من المحسنين والجمعيات التعاونية والشركات في أداء الزكاة والتبرع وتنفيذ المشاريع الخيرية والإنسانية داخل الكويت وخارجها.