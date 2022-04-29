شريف حمدي



أنهت بورصة الكويت تعاملات شهر ابريل على ارتفاع جماعي لمؤشراتها على وقع الزخم الشرائي الذي تحظى به كثير من الأسهم القيادية خاصة البنكية، او المتوسطة والصغيرة في قطاعات مختلفة.



وجاء النشاط الايجابي لمجمل اداء البورصة خلال تعاملات ابريل بدعم قوي من النتائج المالية للربع الأول والتي بدأت تتوالى بحلول منتصف الشهر محملة بنمو يعكس حالة استقرار النشاط الاقتصادي بعد تجاوز تداعيات الجائحة، كما عزز هذا النشاط خلال الشهر المنتهية جلساته امس استمرار اسعار النفط الكــويتي فـــوق مستــوى الـ 100 دولار للبرميل.



وعلى ضوء التوسع في عمليات الشراء، حققت القيمة السوقية بنهاية الشهر 1.2 مليار دينار مكاسب بنسبة نمو 2.5%، إذ ارتفع اجمالي القيمة إلى 49.1 مليار دينار من نحو 47.9 مليارا نهاية مارس الماضي، وسط توقعات ان يصل إجمالي القيمة السوقية إلى 50 مليار دينار كأعلى مستوى منذ سنوات طويلة.



وقفز متوسط التداول اليومي خلال جلسات شهر ابريل لـ 67 مليون دينار بمحصلة إجمالية 1.3 مليار دينار مقارنة بـ 1.6 مليار دينار الشهر الماضي بمتوسط يومي 71 مليون دينار، بنسبة تراجع 18.7%، وهي نسبة جيدة إذا ما أوخذ في الاعتبار ان تداولات شهر ابريل تزامنت مع شهر رمضان الفضيل، وكان لافتا تركز السيولة حول الأسهم القيادية في اغلب جلسات التداول.



وانخفضت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 41% بتداول 3.3 مليارات سهم تراجعا من 5.6 مليارات سهم الشهر الماضي.



وأنهت البورصة التعاملات الشهرية على ارتفاع جماعي في الأداء، حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 2.7% بمكاسب 247 نقطة ليصل الى 9308 نقاط من 9061 نقطة الشهر الماضي، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2.1% بمكاسب بلغت 135 نقطة ليصل إلى 6389 نقطة ارتفاعا من 6254 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 2.6% بمكاسب 212 نقطة ليصل إلى 8358 نقطة ارتفاعا من 8146 نقطة.



ملكيات الأجانب في البنوك



شهدت قيمة ملكيات الأجانب بالبنوك الكويتية ارتفاعا خلال تعاملات الأسبوع إلى 3.167 مليارات دينار مقارنة مع 3.106 مليارات دينار الأسبوع الماضي، في ظل ارتفاع القيم السعرية لبعض اسهم البنوك خلال جلسات الأسبوع.



ووفقـــا لإحصائيـــة البورصة حول نسب الملكيات الأجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 27 ابريل الجاري، استمرت التعاملات الشرائية خلال الأسبوع من خلال زيادة نســـب الملكيات في 6 بنــــوك هي، بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي «بيتك»، وبوبيــان، والخليج، والمتحد، وبوبيان، فيمــــا تراجعت ملكياتهم في بنك الدولي KIB، واستقرت في كل من التجاري، والأهلي، ووربة.



وارتفعت ملكية الأجانب في الوطني بنسبة 0.06% ليصل الإجمالي إلى 22.25% بقيمة 1.774 مليار دينار، وارتفعت في بيتك بنسبة 0.07% بنسبة إجمالية 10.97% بقيمة 1.002 مليار دينار.



كما ارتفعت النسبة في بوبيان بنسبة 0.01% بنسبة إجمالي 5.52% بقيمة 178.9 مليون دينار، وارتفعـــت في بنك المتحد بنسبة 0.01% بإجمــــالي 0.40% بقيمـــة 3.2 ملايين دينار، وارتفعت في بنك برقان بنسبــــة 0.03% بإجمالي 2.5% بقيمة 23.7 مليون دينــــار، كما ارتفعت ملكيــــات الأجانــــب في بنك الخليج بنسبة 0.12% بنسبة اجمالية 13.09% بقيمة 143.2 مليون دينار، واستقـــــرت ملكيــــات الأجانب في بنك التجاري عند 0.06% بقيمة 600 ألف دينار، واستقرت كذلك في بنك الأهلي عند 0.5% بقيمة 2.4 مليون دينار، وفي بنك وربة عند 3.96% بقيمة 22 مليون دينار.