ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان ارتفاع النمو الاقتصادي في عام 2022 عوض الخسائر الناجمة عن الجائحة، حيث يواصل النمو الاقتصادي اكتساب زخم قوي في ظل الانتعاش الذي أعقب الجائحة بفضل تحسن معدلات الاستهلاك الخاص، وتزايد النشاط العقاري، وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه.



ومن المقرر أن يعود الناتج المحلي الإجمالي للارتفاع مجددا ليقترب من مستويات ما قبل الجائحة فعليا بنهاية العام ليسجل نموا نسبته 8.5%، كما يتوقع ان تساهم العائدات النفطية الناتجة عن ارتفاع الأسعار في الحفاظ على نمو الاقتصاد الكويتي في ظل صعوبة الظروف الاقتصادية عالميا بسبب الحرب، وارتفاع معدلات التضخم، وتشديد السياسة النقدية، والضغوط الناجمة عن تفشي فيروس كوفيد-19 في بعض الدول، خاصة في الصين.



أما على صعيد القطاع غير النفطي، فسيحافظ الإنفاق الاستهلاكي (+ 36% في عام 2021 وفقا لبيانات كي نت) ومبيعات العقارات (+ 65% ووصلت إلى أعلى مستوياتها المسجلة في 7 سنوات) على معدلات نمو قوية، كما ساهم في تعزيز معدلات الاستهلاك نمو الائتمان المحلي (+ 6.3% في عام 2021)، والذي استمر في التزايد بعد انتهاء فترة تأجيل سداد مدفوعات أقساط القروض الشخصية للمواطنين الكويتيين في الربع الرابع من عام 2021، أما بالنسبة للائتمان المقدم لقطاع الأعمال والذي عادة ما تتأخر وتيرة نموه مقارنة بنمو الائتمان الشخصي، فقد بدأ يتسارع مؤخرا، في مؤشر جيد لتزايد الاستثمارات خلال فترة التوقعات، حتى في ظل تباطؤ وتيرة أنشطة المشاريع التي تقع تحت مسؤولية الحكومة. ويعتقد أن السلطات تعمل على خطة استراتيجية جديدة لتعزيز النمو غير النفطي على المديين المتوسط والطويل، مع التركيز بصفة خاصة على توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص. إلا ان التجاذبات السياسية القائمة بين الحكومة ومجلس الأمة مازالت تعرقل التنفيذ الفعال للإصلاحات وبرنامج التنمية المحدد وفقا لرؤية 2035، حتى الآن.



كما سيتحسن أداء القطاع غير النفطي بفضل مكاسب قطاع التكرير، إذ بدأت شركة البترول الوطنية الكويتية في استخدام 1.4 مليون برميل يوميا من الطاقة التكريرية لمشروعي الوقود النظيف ومصفاة الزور الجديدة. ونتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 3.6% في المتوسط في عامي 2022-2023، أي بزيادة طفيفة مقارنة بتقديرات عام 2021. وفي ذات الوقت، بدأ إنتاج النفط في التزايد تدريجيا وفقا لجدول حصص الإنتاج الذي أقرته الأوبك وحلفائها. وبالنسبة للكويت، من المقرر أن يرتفع الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يوميا ليصل إلى 2.72 مليون برميل يوميا (في المتوسط) في عام 2022. كما يتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي إلى 12.8% قبل أن يتباطأ إلى 3.1% في عام 2023. وتواصل اضطرابات سلاسل التوريد الناجمة عن الجائحة وقوة الطلب الاستهلاكي في دفع مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت للارتفاع. إذ وصل معدل التضخم إلى أعلى مستوياته في 10 سنوات عند 3.4% في عام 2021 ومن المرجح أن يتجاوز 4% هذا العام بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاسات ذلك على معدلات التضخم (الرسم البياني 3). كما ارتفعت تكاليف الإيجار بعد خمس سنوات من الانكماش في ظل تطلع الملاك إلى تعويض ارتفاع تكاليف مواد البناء واستقرار الطلب في سوق إيجارات الوافدين متوسطي الدخل. وقام بنك الكويت المركزي بتتبع خطى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ورفع سعر الخصم، الذي يعتبر المؤشر الرئيسي لسعر الفائدة، بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.75% في مارس. ومن المتوقع تطبيق المزيد من الارتفاعات، إلا ان المرونة التي يوفرها ربط الدينار الكويتي بسلة من العملات الرئيسية تعني أن بنك الكويت المركزي غير مضطر لاتباع كل خطوات الاحتياطي الفيدرالي. ونتيجة لذلك سوف ترتفع تكاليف الاقتراض، إلا انه من غير المرجح أن يشهد الطلب على الائتمان تراجعا شديدا.



ومن المتوقع أن تسجل الموازنة الحكومية في العام المالي الحالي (السنة المالية 2022/2023) فائضا ماليا كبيرا وهو الأول لها منذ عام 2014 بنسبة 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي (قبل استقطاع حصة صندوق الأجيال القادمة)، بفضل تزايد العائدات النفطية بشكل كبير وتقليص النفقات وذلك مقابل عجز بقيمة مماثلة تم تسجيله في السنة المالية 2021/ 2022، وسيساهم هذا التحسن الملحوظ في الأوضاع المالية العامة من حيث المبدأ في إفساح المجال لتيسير السياسات. وعلى الرغم من ان النفقات قد ترتفع بدلا من انخفاضها بنسبة 5% كما هو مخطط له في مشروع الموازنة، إلا انه من المرجح أن تتجه الحكومة إلى التحكم النسبي في الإنفاق في المستقبل، حتى يتسنى لها الحد من المخاطر في حالة تراجع أسعار النفط على أقل تقدير. من جهة أخرى، أدى الارتفاع الهائل الذي شهدته أسعار النفط ووصولها إلى مستويات أعلى بكثير من مستوى الأسعار المطلوبة للتعادل المحدد في الميزانية (79 دولارا للبرميل في السنة المالية 2022/2023) إلى تحسن مستويات السيولة، ومن المقرر ان تساهم الفوائض المستقبلية في إعادة رسملة صندوق الاحتياطي العام شبه المستنفد بالكامل. وما زلنا نتوقع إقرار قانون الدين العام الجديد خلال العام الحالي، والذي سيمكن الحكومة من العودة إلى سوق التمويل، مما يحسن من مركزها التمويلي مع إبقاء الدين العام (أقل من نسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي) عند مستويات منخفضة للغاية وفقا للمعايير العالمية. وتعتبر الاحتياطيات الخارجية قوية للغاية، إذ تبلغ احتياطيات بنك الكويت المركزي 46 مليار دولار أميركي، هذا إلى جانب احتفاظ هيئة الاستثمار الكويتية بأصول تصل إلى نحو 700 مليار دولار.

غياب الإصلاح يهدد النمو

قال تقرير «الوطني» إنه على المدى القريب، من المتوقع أن تستفيد الكويت من الارتفاع غير المتوقع للعائدات النفطية، إلا ان المخاطر الرئيسية تشمل تدهور آفاق نمو الاقتصاد العالمي مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط وضعف الميزان التجاري والمالي، ويؤثر سلبا على النمو الاقتصادي. والأهم من ذلك، سيؤدي استمرار الجمود التشريعي واستقالة الحكومة إلى تأخر تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعتبر البلاد في أمس الحاجة إليها، مما يحد من آفاق النمو ويحتمل أن يؤثر على التصنيف الائتماني للكويت حتى مع استمرار ارتفاع أسعار النفط. ويجب أن تعالج الإصلاحات آليات تمويل العجز، والنمو غير المستدام للنفقات، وتدفقات الإيرادات غير النفطية غير المستغلة، والتنمية المحدودة للقطاع الخاص وتوظيف المواطنين، ونقص العمالة الماهرة، واختناقات عرض سوق العقارات السكنية، إذ إن معالجة تلك الأمور من شأنه أن يقلل من اعتماد الاقتصاد على النفط ويضع الكويت على مسار أفضل للازدهار في عالم ما بعد الوقود الأحفوري والخالي من الانبعاثات الكربونية.

.. والبنك يعلن فائز سحب «الجوهرة» الشهري

يواصل بنك الكويت الوطني مكافأة عملائه بمنحهم مجموعة مميزة من السحوبات والجوائز والعروض على مدار العام، وفي هذا الإطار، أعلن البنك عن اسم الفائز في السحب الشهري لحساب الجوهرة لشهر أبريل 2022، حيث فازت نجوى سعد أديب بمبلغ 125 ألف دينار.



وتم إجراء السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وشركة «ديلويت» العالمية، إلى جانب ممثلي البنك، علما أن سحوبات الجوهرة الشهرية وربع السنوية تتم بحضور ممثل عن شركة «ديلويت» العالمية.



ويوفر حساب الجوهرة فرصة مميزة للادخار والربح بجوائز أسبوعية أو شهرية أو ربع سنوية.



وبهذه المناسبة، قال نائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني هشام النصف: مكافأة عملائنا على مدار العام بجوائز استثنائية تمثل ركيزة أساسية في استراتيجيتنا التي تهدف إلى إثراء التجربة المصرفية التي يحصلون عليها.



وأكد النصف حرص الوطني على حصول العملاء على تجربة مصرفية شاملة تتضمن مكافآت حصرية ومميزة إلى جانب الخدمات والمنتجات المصرفية الرائدة وإتمام كافة المعاملات بسرعة وسهولة.



وأضاف النصف: حساب الجوهرة أحد أهم منتجاتنا التي تمنح عملاءنا فرصا للفوز بشكل دوري من خلال سحوبات أسبوعية وشهرية وربع سنوية، ونهدف من خلالها إلى ترسيخ ثقافة الادخار لدى الأفراد على اختلاف شرائحهم العمرية.



من جهة أخرى، تم الإعلان عن أسماء الرابحين في السحوبات الأسبوعية لحساب الجوهرة لمبلغ 5000 دينار لشهر أبريل وهم: عيسى محمد اسماعيل، زهراء سيد حسن وأحمد فاضل الطيب.



ويقدم حساب الجوهرة للعملاء فرصة لدخول السحب وربح جوائز بقيمة 5000 دينار أسبوعيا و125 ألف دينار شهريا والجائزة الكبرى بقيمة 250 ألف دينار ربع سنويا، حيث إن كل 50 دينارا يقوم العميل بإيداعها في حساب الجوهرة تمنحه فرصة ليكون الفائز التالي. وفي حال عدم قيام العميل بعملية سحب نقدي أو تحويل من حساب الجوهرة خلال الفترة المطلوبة، فإن فرص الفوز تتضاعف مقابل كل 50 دينارا في الحساب.