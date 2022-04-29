يسر البنك الأهلي الكويتي الإعلان عن عرض تمويل شراء فولكس واجن جولف جي تي آي 2022 بمعدل فائدة خاص بنسبة ٠% على قرض السيارة. وإلى جانب ميزة حصول العملاء على تمويل بسعر الفائدة الخاص ٠% عند شراء «جولف جي تي آي» الجديدة، يتيح هذا العرض فرصة الاستفادة من مزايا، مثل عقد صيانة مجاني لمدة ثلاث سنوات، وكفالة مصنع لمدة ثلاث سنوات، فضلا عن خدمة المساعدة على الطريق. والعرض متاح لكافة عملاء البنك الأهلي الكويتي وغير عملاء البنك الأهلي الكويتي (مع تطبيق الأحكام والشروط)، ولا يتطلب العرض اي مقدم للدفع.

وبمناسبة هذا العرض المميز المقدم من البنك الأهلي الكويتي، قالت جهير معرفي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد (بالإنابة) في البنك الأهلي الكويتي: نسعى دائما في البنك الأهلي الكويتي لتقديم أفضل الخدمات مصرفية والعروض التي ترقى لتطلعات ورضا عملائنا الكرام، بالإضافة إلى الحرص على أن تكون تلك الخدمات أكثر سهولة وبساطة، فنحن نعمل عن كثب مع شركائنا لضمان طرح عروض رائعة وجذابة، فضلا عن جعل عملية الشراء تجربة سهلة وسلسة قدر الإمكان. ومن خلال تقديم خيار التمويل، نأمل أن يتمكن العملاء من تحقيق أحلامهم في امتلاك سيارة «فولكس واجن جولف جي تي آي 2022 العصرية».

.. ويطرح خدمة «عيديتي»

بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعلن البنك الأهلي الكويتي أن بإمكان عملائه إرسال العيدية عبر خدمة تطبيق «عيديتي». وهذا التطبيق هو مبادرة طرحها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية وشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي-نت) لنشر أجواء من المرح والسرور طوال أسبوع العيد.



ويتيح تطبيق «عيديتي» للمستخدمين إرسال وتسلم العيدية إلكترونيا بكل أمان وسلاسة. ويشتمل التطبيق على مزايا جديدة مثل الحوافز النقدية والعينية لكل من مرسل ومستلم العيدية. وبالإضافة لذلك، يمكن إرسال المبلغ إلى أي رقم هاتف محمول مسجل في الكويت، حتى للمستلمين الذين ليست لديهم حسابات مصرفية. ويتضمن التطبيق مزايا إضافية مثل خيار تبادل ومشاركة رسائل وعبارات التهنئة الشخصية، واسترداد المكافآت النقدية، بالإضافة إلى خاصية تتبع حركة إرسال واستلام الأموال.



وعزز بنك الكويت المركزي هذه الخدمة بالإعلان عن تركيب أجهزة الصراف الآلي لسحب «العيدية» في المجمعات التجارية خلال فترة العيد، وتتوافر خدمة الصراف الآلي حاليا في مول الأفنيوز ومول 360 لغاية 4 مايو 2022.



وفي معرض حديثها عن الإعلان، قالت جهير معرفي: نعمل باستمرار على تطوير خدماتنا بما يتماشى مع متطلبات العملاء دائمة التغير، لاسيما عند الاحتفال بتقاليد مهمة، مثل العيدية، وهي تقليد موروث وشائع ويشكل جزءا مهما من الاحتفال العيد. إن تطبيق «عيديتي» يجعل إهداء العيدية أمرا سلسا وبسيطا بالنسبة للعملاء، ما يتيح لهم تأسيس علاقات أقوى مع أحبائهم.