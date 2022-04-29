بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعلن البنك الأهلي المتحد انه سيغلق فروعه في الفترة من الأحد الموافق 1 مايو وحتى الخميس الموافق 5 مايو القادم على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاحد الموافق 8 مايو.



هذا، ومن المقرر أن يستمر العمل يوم الخميس الموافق 5 مايو لخدمة العملاء كالمعتاد بالمركز الرئيسي للبنك بالإضافة الى عدد من فروع البنك الاخرى وهي فرع دلال مول، وفرع بيان، وفرع الجهراء، وفرع جابر العلي، وفرع الفروانية، وفرع الأفنيوز.



وفي سياق متصل، أشار البنك إلى أنه يمكن للعملاء خلال فترة العطلة انجاز معاملاتهم عبر القنوات الإلكترونية، التي تتضمن تطبيق البنك عبر الهاتف النقال ومن خلال الموقع الإلكتروني للبنك على شبكة الإنترنت www.ahliunited.com.kw، وخدمة حياكم التي تعمل على مدار 24 ساعة يوميا على الرقم 1812000 لتلبية كل الاحتياجات والخدمات والإجابة عن استفسارات العملاء، كذلك يمكن لعملائنا إجراء عملياتهم المصرفية من خلال أجهزة السحب الآلي المنتشرة في مختلف مناطق الكويت، وكذلك من خلال أجهزة نقاط البيع، وخدمة بوابة الدفع الإلكتروني لدى البنك الأهلي المتحد وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي تمثل حلولا سهلة وأمنة للعملاء الكرام.



وبهذه المناسبة، يتقدم البنك إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد ومن الكويت، حكومة وشعبا ومقيمين، بأطيب التهاني والتبريكات.