تزامناً مع حلول عيد الفطر السعيد، يواصل بنك وربة تقديم الخدمات لعملائه الكرام في الإجازة الرسمية، من يوم الأحد 1 مايو حتى يوم الأربعاء 4 مايو، عبر أجهزة EBM في أفرع الأفنيوز والشهداء والمطار T4، وذلك لتسهيل تقديم الخدمات، بالإضافة إلى خدمة الاتصال الهاتفي عبر مركز الاتصال 1825555 أو عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الأونلاين وتطبيق بنك وربة.



وأفاد عبدالله الشعيل ـ مدير إدارة أول الفروع والخدمات المصرفية الخاصة في بنك وربة بأن البنك مستعد لخدمة عملائه بتقديم جميع خدماته المصرفية خلال هذه الإجازة، وتوفير جميع الخدمات لعملاء البنك بما فيها EBM بديلا لجزء من عمل الفروع، حيث تقدم هذه الأجهزة حلولا مصرفية متنوعة بأفضل تقنية، من بينها خدمات إيداع الأموال والشيكات، وتتيح لعملاء بنك وربة إدراج أموال الشيكات ضمن حساباتهم فور إيداعها، وتلعب أجهزة EBM دورا مهما في تقديم عدد من الخدمات منها السحب والإيداع والاستعلام عن الرصيد وتغيير كلمة السر وغيرها، ويمتلك عملاء وربة ميزات تقنية إضافية، حيث بإمكانهم إجراء جانب من العمليات المصرفية الأساسية عبر أجهزة الهواتف الذكية من خلال تطبيق بنك وربة الفريد من نوعه.



وبناء على تعميم اتحاد المصارف الكويتي، فإن البنك سيعود للعمل في فروعه بعد الإجازة مباشرة وذلك يوم الخميس الموافق 5 مايو، وذلك في الفروع التالية: الراية، الفروانية، الجهراء، الفحيحيل، السالمية، ابو فطيرة، المطار T4.